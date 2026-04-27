GRANASA celebró su Junta General de Accionistas

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber GRANASA celebró su Junta de Accionistas en Guayaquil este 27 de abril para aprobar el ejercicio económico 2025.

La secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, accionista minoritaria, cuestionó la información presentada.

Galo Martínez Leisker denunció acoso del Gobierno de Daniel Noboa mediante auditorías del SRI, UAFE y procesos legales.

La casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), celebró su Junta General Ordinaria de Accionistas en Guayaquil este 27 de abril de 2026. La mayoría de los accionistas, que representan más del 90 % del capital de la empresa, aprobó todos los puntos del orden del día. Entre los asistentes estuvo Gabriel Martínez Castro, titular del 40 % de acciones que antes pertenecían a Ingrid Martínez Leisker.

Durante la sesión, el presidente y gerente general, Galo Martínez Leisker, denunció una serie de acciones de acoso estatal por parte del Gobierno del presidente Daniel Noboa, que incluyen investigaciones por presunta defraudación tributaria y lavado de activos, así como la ilegal decisión de intervenir la compañía por parte de la Superintendencia de Compañías.

La Junta y los cuestionamientos de Inmobiliar

La Junta General Ordinaria de Accionistas de GRANASA se reunió para conocer y resolver sobre los informes del ejercicio económico y la marcha de la compañía, así como el balance general y el estado de resultados correspondientes a 2025, entre otros puntos tratados durante la sesión realizada en Guayaquil.

Marissa Elena Pendola Solorzano, secretaria de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, fue la única que cuestionó los informes presentados. El resto de accionistas aprobó la información conocida durante la reunión.

Previo al inicio de la Junta General de Accionistas, policías intentaron ingresar a GRANASA en representación de la secretaria de Inmobiliar.MIGUEL CANALES/EXPRESO

GRANASA detalla el impacto del acoso estatal

Durante la lectura del informe sobre la marcha de la empresa en 2025, el presidente y gerente general de GRANASA, Galo Martínez Leisker, recordó que la compañía fue señalada por presunta defraudación tributaria por parte del Servicio de Rentas Internas (SRI), así como por un presunto lavado de activos por parte de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

También se recordaron los intentos de tomar control de las acciones de la compañía a través de actuaciones de la Superintendencia de Compañías, como la pretensión de reversión de la transferencia de acciones que pertenecían a Ingrid Martínez Leisker a Veranera S.A., y que ahora pertenecen a Gabriel Martínez Castro; y la intervención de la empresa por una supuesta falta de entrega de información solicitada por Inmobiliar, entidad que posee el 2,56 % de las acciones.

El impacto de este "acoso" se reflejó directamente en el desempeño financiero de la editora, debido a egresos extraordinarios destinados a:

Pago de honorarios a equipos de abogados.

a equipos de abogados. Contratación de la firma internacional de auditoría Ernst & Young .

. Soporte legal y emocional a la red de distribuidores de los diarios.

de los diarios. Gestión de crisis derivadas de la presión institucional.

Compromiso con el periodismo de calidad

A pesar de los desafíos financieros y legales, el gerente general destacó que el valor principal de la empresa reside en su credibilidad. "Tan importante es el entusiasmo y compromiso con el periodismo de calidad", puntualizó Martínez Leisker al cierre de su intervención frente a los accionistas congregados en la ciudad portuaria.