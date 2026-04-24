“Estamos dispuestos a pelear”: Galo Martínez Leisker, presidente de GRANASA ante la SIP

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

“Hay un desgaste emocional que atraviesa desde los directivos hasta todos los trabajadores. No sabemos cuánto tiempo más vamos a resistir”, afirmó Galo Martínez Leisker, presidente ejecutivo de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), casa editora de EXPRESO y EXTRA. Pero ratificó que responde a cada ataque pues la gente debe saber que "estamos dispuestos a pelear".

El directivo e hijo del fundador de los medios, Galo Martínez Merchán, participó este viernes 24 de abril de 2026 en el panel Más allá de los tribunales: mecanismos complejos para asfixiar al periodismo, organizado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

En ese espacio denunció una estrategia de presión que, a su juicio, se articula desde el poder central mediante actores institucionales y campañas digitales.

Galo Martínez Leisker anotó que las acusaciones son burdas y mal sustentadas. Primero se habló de un supuesto proceso de defraudación tributaria relacionado con los canillitas, basado en un cálculo erróneo: sumaban el valor de las facturas en lugar de restarlo, y sostenían que no se había declarado un ingreso que en realidad correspondía a pagos a GRANASA.

Después cambiaron el tipo penal a una acusación por presunto lavado de activos que permanece congelado en la Fiscalía. Cuando se piden pruebas, detalló, se responde que son documentos reservados.

"No ocurre solo con nosotros, sino también con otros medios de comunicación, y al final no importa si es cierto o mentira, es un tema judicial".

Lo que enfrenta la prensa, GRANASA no baja la guardia

"Aquí ha sido el Gobierno central el que arma, a través de diversos personajes, en este caso el Director de la UAFE. Tienen mucho dinero para mantener medios digitales, a los que les dicen trolles y crean bulos contra la empresa", apuntó Galo Martínez Leisker.

Asimismo recordó que se acusó a GRANASA de defraudación tributaria en relación con los canillitas, a lo que han respondido de forma sistemática, en nuestras páginas, sin bajar la guardia”, sostuvo.

Galo Martínez Leisker enfatizó: "Hemos tenido una política de contestar todo en el periódico y no bajar la guardia porque creo que es importante transmitirle a la gente que estamos dispuestos a pelear".

"Me preguntaron si iba a regresar a Ecuador"

Martínez Leisker asegura que el caso evolucionó de una acusación por defraudación tributaria a una por presunto lavado de activos. “Cuando se produjo ese cambio de tipo penal, yo estaba en España. Algunos amigos me llamaron a preguntar si iba a regresar y les dije por supuesto. Tenía la oportunidad de rendir versión telemáticamente desde Guayaquil, donde vivo, y preferí ir a Quito y enfrentar a la Fiscal", relató.

También el presidente ejecutivo de GRANASA cuestionó la intervención de la Superintendencia de Compañías. “Se hicieron de acciones que pertenecían a mi hijo, equivalentes al 2,56%. Ese porcentaje les permite asistir a juntas y solicitar cierta información, pero no justificar requerimientos que corresponden a accionistas con al menos el 50%”, afirmó.

"A mi hermana le quisieron arrebatar sus acciones"

Ante la SIP, Galo Martínez Leisker recordó que a su hermana Ingrid le quisieron arrebatar acciones en la casa editorial que su padre fundó.

"En una crisis de nervios le dijo a mi hijo, Gabriel Martinez, te vendo las acciones. Y desde el viernes 27 de marzo, el nuevo accionista es él, más capacitado para enfrentar procesos judiciales. Pero también es un desgaste porque los abogados cuestan. También dimos asistencia a los canillitas y a los distribuidores. Contratamos a Ernst & Young".

Sobre el rol de ciertos sectores ante casos que atentan también contra la libertad de empresa

Galo Martínez Leisker señaló, en el panel organizado por la SIP, que le parece bien buscar ayuda externa, como dijeron otros directivos de medios de comunicación. Pero, considera que los empresarios de cada país deberían valorar la importancia de una prensa independiente.

"Son grupos muy importantes y que se pueden hacer sentir en cualquier Gobierno".