Luis Cabezas Klaere sobre el caso GRANASA: ¿qué es verdadero, falso y engañoso?

Publicado por Richard Josue Jimenez Mora Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El superintendente Luis Cabezas-Klaere habló sobre los intentos de controlar las acciones de GRANASA.

Cabezas-Klaere emitió declaraciones parcialmente ciertas, engañosas y falsas sobre la situación de GRANASA.

Inmobiliar y Veranera S.A. son los dos frentes abiertos que involucra a la Superintendencia de Compañías.

El superintendente de Compañías, Luis Cabezas Klaere, se refirió este 20 de abril de 2026 a los varios intentos por tomar control del 40 % de acciones de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), casa editora de los diario EXPRESO y EXTRA. El funcionario emitió declaraciones parcialmente ciertas, pero también otras que son engañosas y falsas.

Información solicitada por Inmobiliar e intervención a GRANASA



Luis Cabezas Klaere se refirió en entrevista con Ecuavisa a la intervención de GRANASA, originada por un reclamo de la estatal Inmobiliar, que tiene un 2,56 % de acciones de la empresa, sobre una supuesta falta de entrega de información por parte del representante legal de la compañía.

Falta de entrega de información: FALSO

Declaración de Luis Cabezas Klaere : "Un accionista (Inmobiliar) pidió información y no la han entregado... La Superintendencia pidió las explicaciones a la compañía GRANASA . La compañía no entregó la información y por eso se la intervino".

: "Un accionista (Inmobiliar) pidió información y no la han entregado... La Superintendencia pidió las explicaciones a la compañía . La compañía no entregó la información y por eso se la intervino". Verificación: GRANASA entregó a Inmobiliar la información que la ley obliga a entregar a un accionista minoritario, y se negó a entregar información que considera sensible y que podría ser utilizada con objetivos extra sociales, tal como ampara la Ley de Compañías. Según la ley quien debe hacer ese análisis es el representante legal de la compañía y no la Superintendencia.

Información sensible de GRANASA: ENGAÑOSO

Declaración de Luis Cabezas Klaere : "Ese tema que usted menciona sobre las estrategias legales en ninguna parte se ha solicitado. No sé porque se lo menciona por parte de los representantes de GRANASA . Eso no es cierto".

: "Ese tema que usted menciona sobre las en ninguna parte se ha solicitado. No sé porque se lo menciona por parte de los representantes de . Eso no es cierto". Verificación: En el pedido de información de Inmobiliar a GRANASA, la institución adscrita a la Presidencia de la República solicita se le entregue los contratos de asesoría legal de la empresa en los últimos años. Esta información, a criterio de GRANASA, es sensible porque se estaría violando la confidencialidad entre cliente y abogado. Y no es cierto que esa información conste necesariamente en el SATJE, pues hay temas de estrategias legales que ni siquiera tienen por qué ir a lo judicial.

Pedidos son públicos: PARCIALMENTE VERDADERO

Declaración de Luis Cabezas Klaere : "De lo que hemos podido revisar, casi toda la información está, inclusive, en instituciones públicas. Está en el SRI , en el IESS . Son documentos a los que se podría acceder por medios virtuales".

: "De lo que hemos podido revisar, casi toda la información está, inclusive, en instituciones públicas. Está en el , en el . Son documentos a los que se podría acceder por medios virtuales". Verificación: Gran parte de la información solicitada por Inmobiliar a GRANASA es de acceso público. Pero las estrategias legales, las condiciones comerciales con clientes, anunciantes y proveedores no tienen por qué estar en registros públicos.

Veranera y la trazabilidad del 40 % de las acciones



El superintendente de Compañías, Luis Cabezas Klaere, también habló sobre el intento de controlar el 40 % de las acciones de GRANASA a través del liquidador de Veranera, de propiedad de Ingrid Martínez.

La audiencia por la disputa del 40 % accionario de GRANASA fue suspendida este 8 de abril de 2026, luego de que el juez Carlos Cristóbal López Vulgarín presentara problemas de salud.Álex Lima

Fallo judicial a favor de la Superintendencia: FALSO