Luis Cabezas Klaere sobre el caso GRANASA: ¿qué es verdadero, falso y engañoso?
El superintendente de Compañías se refirió a los intentos por controlar las acciones de la casa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA
Lo que debes saber
- El superintendente Luis Cabezas-Klaere habló sobre los intentos de controlar las acciones de GRANASA.
- Cabezas-Klaere emitió declaraciones parcialmente ciertas, engañosas y falsas sobre la situación de GRANASA.
- Inmobiliar y Veranera S.A. son los dos frentes abiertos que involucra a la Superintendencia de Compañías.
El superintendente de Compañías, Luis Cabezas Klaere, se refirió este 20 de abril de 2026 a los varios intentos por tomar control del 40 % de acciones de Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), casa editora de los diario EXPRESO y EXTRA. El funcionario emitió declaraciones parcialmente ciertas, pero también otras que son engañosas y falsas.
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Información solicitada por Inmobiliar e intervención a GRANASA
Luis Cabezas Klaere se refirió en entrevista con Ecuavisa a la intervención de GRANASA, originada por un reclamo de la estatal Inmobiliar, que tiene un 2,56 % de acciones de la empresa, sobre una supuesta falta de entrega de información por parte del representante legal de la compañía.
Falta de entrega de información: FALSO
- Declaración de Luis Cabezas Klaere: "Un accionista (Inmobiliar) pidió información y no la han entregado... La Superintendencia pidió las explicaciones a la compañía GRANASA. La compañía no entregó la información y por eso se la intervino".
- Verificación: GRANASA entregó a Inmobiliar la información que la ley obliga a entregar a un accionista minoritario, y se negó a entregar información que considera sensible y que podría ser utilizada con objetivos extra sociales, tal como ampara la Ley de Compañías. Según la ley quien debe hacer ese análisis es el representante legal de la compañía y no la Superintendencia.
Información sensible de GRANASA: ENGAÑOSO
- Declaración de Luis Cabezas Klaere: "Ese tema que usted menciona sobre las estrategias legales en ninguna parte se ha solicitado. No sé porque se lo menciona por parte de los representantes de GRANASA. Eso no es cierto".
- Verificación: En el pedido de información de Inmobiliar a GRANASA, la institución adscrita a la Presidencia de la República solicita se le entregue los contratos de asesoría legal de la empresa en los últimos años. Esta información, a criterio de GRANASA, es sensible porque se estaría violando la confidencialidad entre cliente y abogado. Y no es cierto que esa información conste necesariamente en el SATJE, pues hay temas de estrategias legales que ni siquiera tienen por qué ir a lo judicial.
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Pedidos son públicos: PARCIALMENTE VERDADERO
- Declaración de Luis Cabezas Klaere: "De lo que hemos podido revisar, casi toda la información está, inclusive, en instituciones públicas. Está en el SRI, en el IESS. Son documentos a los que se podría acceder por medios virtuales".
- Verificación: Gran parte de la información solicitada por Inmobiliar a GRANASA es de acceso público. Pero las estrategias legales, las condiciones comerciales con clientes, anunciantes y proveedores no tienen por qué estar en registros públicos.
Veranera y la trazabilidad del 40 % de las acciones
El superintendente de Compañías, Luis Cabezas Klaere, también habló sobre el intento de controlar el 40 % de las acciones de GRANASA a través del liquidador de Veranera, de propiedad de Ingrid Martínez.
Fallo judicial a favor de la Superintendencia: FALSO
- Declaración de Luis Cabezas-Klaere: "Ellos (GRANASA) tuvieron la oportunidad de presentar una acción de protección en la que el juez le dio la razón a la Superintendencia. Ya accionaron en el órgano judicial diciendo que la Superintendencia no tenía facultades y, de acuerdo a ellos, como no tiene facultades les estaría ordenando delinquir. Nosotros pensamos que no y el juez nos dio la razón"
- Verificación: GRANASA no ha presentado ninguna acción de protección sobre este caso.