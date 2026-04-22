Bloomberg alerta por libertades en Ecuador y pone foco en caso GRANASA

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El acoso a GRANASA comenzó a mediados de 2025, tras acusaciones de supuesto fraude tributario y lavado de activos basadas en un informe del Servicio de Rentas Internas. Los señalamientos se sustentaron en diferencias presuntivas en el impuesto a la renta de 2023 de tres distribuidores vinculadas a su facturación con la compañía.

Luego, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros alegó una supuesta falta de trazabilidad en la transferencia de un paquete accionario entre Veranera S.A. (en liquidación) e Ingrid Martínez Leisker. Con ello, busca revertir la operación para que ese paquete quede bajo control de Carlos Cadena, liquidador designado por la entidad.

GRANASA denunció el 21 de abril, en Guayaquil, al juez López Vulgarín por presunto prevaricato en una acción de protección. La empresa sostiene que el magistrado tramitó y resolvió una causa manifiestamente improcedente, al tratarse de un conflicto de naturaleza patrimonial y no constitucional.

El caso GRANASA ha escalado a escenarios internacionales y ha captado la atención de la prensa global. Bloomberg publicó el miércoles 22 de abril de 2026 un reportaje en el que advierte sobre un creciente temor en Ecuador por un posible retroceso en las libertades civiles.

Advertencias sobre concentración de poder

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La nota inicia con el impacto que generó en la ciudadanía que, el domingo 12 de abril de 2026, las portadas de EXPRESO y EXTRA circularan en blanco. “A algunos les gustaría que esta fuera nuestra portada: en blanco, sin noticias, sin preguntas, sin verdades; no va a pasar, solo la verdad nos mueve”, se leía al final de la página de EXPRESO.

Para Bloomberg, "el presidente Daniel Noboa, alineado con Estados Unidos", estaría consolidando el poder de formas que generan creciente inquietud en la sociedad civil. “Una semana son los partidos políticos, la siguiente los tribunales y ahora los medios”, señala el reportaje.

El reportaje menciona que funcionarios del Gobierno estarían utilizando entidades como el Servicio de Rentas Internas, la Fiscalía, el regulador de compañías y la unidad antilavado para perseguir voces críticas. Así afirmó Gabriela Panchana a Bloomberg, quien advirtió que estas acciones impedirían poner bajo escrutinio los problemas reales del país.

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Preocupación del sector empresarial

Panchana, integrante de la organización Rumbo Plural que promueve el debate democrático abierto, alertó sobre el rumbo institucional. “Podríamos despertar como otra Nicaragua”, sostuvo.

Además, el reportaje recoge la preocupación de líderes empresariales por una posible erosión del Estado de derecho, tomando como referencia el caso Granasa. Entre las voces consultadas figura Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura del centro-norte del Ecuador.

El acoso a GRANASA inició a mediados de 2025, cuando se acusó a la compañía de un supuesto fraude tributario y lavado de activos tras un informe del SRI.Flor Layedra Torres

Libertad de expresión en el centro del debate

Para el dirigente, la libertad de expresión y de los medios es innegociable. “Ningún Gobierno puede silenciar voces, menos aún si son críticas”, sostuvo.

“Lo ocurrido con GRANASA constituye otro capítulo de la debilidad democrática ecuatoriana, con impactos tanto en la libertad empresarial como en la libertad de expresión”, manifestó María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias de Pichincha. También, advirtió que estas situaciones amenazan el Estado de derecho y la propiedad privada.

“Sin democracia no hay desarrollo económico ni crecimiento”, sostuvo la dirigente. Con ello, remarcó la relación directa entre estabilidad institucional y confianza para la inversión.

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Evaluación internacional del sistema democrático

Por otro lado, John Polga-Hecimovich, profesor de ciencia política en la Academia Naval de Estados Unidos, sostiene que “ha habido un retroceso democrático desde hace tiempo, y Daniel Noboa y sus aliados podrían estar llevándolo incluso un paso más allá que Rafael Correa”. El reportaje menciona que, desde que Noboa asumió el cargo a finales de 2023, Ecuador pasó de “libre” a “parcialmente libre” en las clasificaciones anuales de Freedom House, ubicándose por debajo de Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia, aunque aún por encima de El Salvador y México, según el ranking 2026 publicado el mes pasado.

Asimismo, el reportaje señala que Margaret Satterthwaite, relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas, ha advertido de forma reiterada sobre la independencia de jueces y abogados y los riesgos para el sistema judicial ecuatoriano. En su Informe Mundial 2026, publicado en febrero, ‘Human Rights Watch’ sostuvo que la administración de Daniel Noboa “ha impulsado leyes y medidas que ponen en peligro los derechos, socavan la independencia y seguridad de los jueces de la Corte Constitucional y amenazan las garantías constitucionales”.