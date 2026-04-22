RC advierte sanciones tras elección del nuevo viceprefecto del Guayas

Publicado por Flor Layedra Torres Creado: Actualizado:

Por unanimidad, el Consejo Provincial del Guayas eligió a Carlos Encalada como nuevo viceprefecto de la provincia. En paralelo, se advirtió que los alcaldes y delegados de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) cantonales y parroquiales vinculados a la Revolución Ciudadana que se aparten de la línea política serán sancionados.

Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, aseguró que quienes “cedan ante la persecución y el chantaje” y voten para que Acción Democrática Nacional (ADN) controle la Prefectura del Guayas también enfrentarán medidas disciplinarias. La dirigente lo afirmó durante una rueda de prensa realizada en el hemiciclo de La Rotonda, en el Malecón 2000, en el centro de Guayaquil.

Sanciones para autoridades de la RC



Rivadeneira insistió en que la organización mantendrá una postura firme frente a lo que calificó como “camisetazo” dentro de sus filas. “No podemos dejar que se instaure el quemeimportismo; aquí hemos dicho absoluta firmeza”, enfatizó.

Además, sostuvo que, frente a lo que considera un proceso de despolitización, su movimiento busca reivindicar principios éticos y morales. En ese contexto, señaló que la elección del viceprefecto permitirá identificar, antes de los próximos comicios, quiénes se mantienen alineados con la organización.

La designación del nuevo viceprefecto se produce tras la renuncia de Carlos Serrano, presentada el pasado 10 de abril. Asimismo, Marcela Aguiñaga ha informado que continuará en funciones como prefecta del Guayas hasta el 14 de mayo de 2026.

Tienda política y comicios de noviembre



En otro tema, Rivadeneira anunció que el 4 de mayo la Revolución Ciudadana anunciará con qué organizaciones políticas participará en las elecciones de noviembre de 2026. Explicó que no lo harán antes por el riesgo de sanciones, tomando en cuenta que el Consejo Nacional Electoral cerrará el padrón de organizaciones el 3 de mayo.

En la rueda de prensa también participaron concejales de Guayaquil, entre ellos Fabián Espíndola, Emily Vera y Blanca López. A la cita se sumaron el arquitecto Luis Cubillos, el actor Alberto Cajamarca y otros simpatizantes del movimiento político.