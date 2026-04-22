Aguiñaga descarta responder a Correa y prioriza la transición en la Prefectura del Guayas

Publicado por Carlos Isaac Pino Creado: Actualizado:

Aguiñaga da inicio a la transición La transición administrativa con Carlos Encalada inicia este 23 de abril para asegurar obras.

La funcionaria evitará pronunciarse sobre las críticas del exmandatario respecto a la terna.

El plan incluye infraestructura en El Empalme y financiamiento con organismos internacionales.

Marcela Aguiñaga confirmó el inicio de una transición administrativa bajo un esquema de orden técnico tras la designación de Carlos Encalada como viceprefecto del Guayas. El proceso de traspaso de mando comenzará formalmente este jueves 23 de abril de 2026, con el objetivo de garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura y financiamiento multilateral que actualmente ejecuta la institución

La hoja de ruta técnica para la provincia

Ante la consulta de EXPRESO sobre el cronograma de salida, Aguiñaga detalló que la hoja de ruta para la nueva autoridad ya está trazada. El plan prioriza la preparación para el periodo invernal y la operatividad de la maquinaria pesada en verano. Entre las obras críticas se encuentran la infraestructura vial de Zapata, en el cantón El Empalme, y el Centro de Innovación Agropecuaria, proyecto gestionado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

La transición contempla que cada director de área presente el estado de los proyectos en marcha y las decisiones urgentes que deben tomarse. "Esta institución no solamente tiene grandes obras de infraestructura en construcción, sino también obras de financiamiento con organismos multilaterales", señaló la funcionaria, subrayando la necesidad de adquirir ayuda humanitaria y puentes Bailey para enfrentar posibles eventos climáticos.

Postura política y futuro personal

Respecto a los cuestionamientos emitidos por Rafael Correa sobre la conformación de la terna para la Viceprefectura, Aguiñaga descartó entrar en confrontación directa. "Él tiene sus posiciones, yo tengo las mías. Respecto del señor Correa no tengo nada que decir", afirmó, remitiéndose a sus declaraciones previas difundidas en redes sociales.

La funcionaria dejará el cargo de forma definitiva el 15 de mayo de 2026 para enfocarse en la recuperación de la salud de su esposo y dedicar tiempo a su familia. Sobre su permanencia en el escenario público, mencionó un proceso de "reinvención" personal con proyectos que anunciará próximamente, haciendo un llamado a reducir la polarización política en el país.