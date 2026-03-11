Petroecuador aumenta ingresos por venta de combustibles en 2026: ¿qué cambió?

Petroecuador dice que hubo un alza del 12,28 % en estas ventas. El ajuste de precios, sobre todo del diésel, influye

Los ingresos por las ventas de combustibles en Ecuador registraron un aumento del 12,28% entre enero y febrero de 2026, según informó la petrolera estatal en un boletín difundido el 10 de marzo. En ese periodo, la empresa reportó $1.199.785.091 por la comercialización nacional de derivados y la distribución de 594.962.575 galones de combustibles.

La entidad atribuyó este resultado a un mejor desempeño en su gestión comercial y a la atención de la demanda en distintos segmentos del mercado de combustibles Sin embargo, los precios de los combustibles cambiaron entre enero y febrero de 2025 y el mismo periodo de 2026.

El efecto de los precios

Ese cambio en los precios se observa al comparar los valores de los combustibles entre enero y febrero de 2025 y el mismo periodo de 2026.

En los primeros meses de 2025, la gasolina Extra y Ecopaís se ubicaban alrededor de $2,71 por galón dentro del sistema de bandas.

Mientras que la gasolina Súper, cuyo precio es referencial y depende del mercado internacional, bordeaba los $3,40 por galón.

Para 2026, la Extra y Ecopaís se ubicaron cerca de $2,76 por galón, es decir, alrededor de $0,05 más por galón. En el caso de la gasolina Súper, el precio se situó alrededor de $3,36.

El retiro del subisidio del diésel influyó

El cambio más significativo se registró en el diésel. Este combustible se vendía a $1,797 por galón bajo un esquema de subsidio estatal. Tras la eliminación del subsidio en septiembre de 2025, el precio subió a $2,80 por galón y posteriormente se ajustó mediante el sistema de bandas, ubicándose alrededor de $2,70 en los primeros meses de 2026.

Este aumento tiene un impacto directo en los ingresos por comercialización. Al tratarse de uno de los combustibles más demandados en el país, cualquier incremento en su valor eleva automáticamente la facturación total por la venta de derivados, incluso si el volumen vendido no aumenta en la misma proporción.

El comportamiento de los ingresos coincide también con otros factores del mercado. El Informe Estadístico de Petroecuador muestra que el consumo nacional de derivados alcanzó 17,321 millones de barriles entre enero y febrero de 2025, frente a 16,065 millones en el mismo periodo de 2024, lo que representó un aumento de 7,81%.

El cálculo detrás del aumento reportado

El consultor energético Darío Dávalos señala que el resultado difundido por la empresa debe analizarse considerando tanto el precio como el volumen comercializado. Según explica, la cifra reportada por la petrolera corresponde al valor total facturado por la venta de combustibles.

Dávalos agrega que, al revisar los registros de despachos valorados de la comercialización nacional de derivados incluidos en el informe estadístico de Petroecuador, los ingresos sumaron $1.195.543.767 entre enero y febrero de 2025 y $1.199.785.091 en el mismo periodo de 2026. Según su análisis, la diferencia entre ambos periodos sería cercana a $4,24 millones, lo que equivale a una variación aproximada de 0,4%, es decir, un incremento mínimo frente al 12,28% reportado en el boletín de la empresa.

Para el especialista, esta diferencia entre el 12,28% mencionado en el boletín y el resultado que surge de la comparación de los despachos valorados plantea interrogantes sobre la metodología utilizada para calcular el incremento difundido por la empresa.

Los ingresos podrían seguir subiendo



La evolución de los ingresos también dependerá del comportamiento del petróleo en el mercado internacional. En las últimas semanas el precio del crudo ha mostrado presiones al alza por tensiones geopolíticas y expectativas de mayor demanda energética. Cuando el petróleo sube, también se encarecen los derivados que Ecuador importa, como gasolinas y diésel.

Ese incremento podría trasladarse parcialmente a los precios internos a través del sistema de bandas que rige para algunos combustibles. Si esa tendencia continúa, los precios podrían ajustarse nuevamente y, con ello, también aumentar el valor total de la comercialización reportada por Petroecuador. Pero también puede haber un posible aumento de los subsidios.

