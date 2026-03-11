Carlos Alcaraz derrota a Ruud en Indian Wells y se cita con Cameron Norrie en cuartos

El número uno del mundo, Carlos Alcaraz, venció con autoridad a Casper Ruud y sigue invicto en la temporada 2026

Carlos Alcaraz venció al noruego Casper Ruud por 6-1 y 7-6(2) en el Masters 1.000 de Indian Wells (Estados Unidos) y se clasificó para los cuartos de final, donde le espera el británico Cameron Norrie.

Alcaraz, número uno del mundo, solo necesitó 1 hora y 30 minutos para someter a Ruud (n.13), en un partido mucho más plácido al que enfrentó en la ronda anterior con el francés Arthur Rinderknech (n.28).

Historial favorable de Alcaraz ante Casper Ruud

Con la victoria, Alcaraz mejora el balance de enfrentamientos directos con Ruud, ahora de 6-1 a favor del murciano, que incluye la final del Abierto de Estados Unidos de 2022.

Carlos Alcaraz celebra su victoria. EFE

Además, fue la decimoquinta victoria de este 2026 para Alcaraz, que sigue invicto en la presente temporada (15-0) con dos títulos bajo el brazo: el Abierto de Estados Unidos y el ATP 500 de Doha.

"Jugamos muy bien los dos. Mi primer set, creo, fue incontestable, para ser honesto. Pero estoy realmente contento de haber podido jugar a ese nivel. Muy feliz de haber sacado adelante el partido y, ojalá, poder mantener este nivel en la próxima ronda", aseguró Alcaraz en declaraciones.

Indian Wells, un torneo especial para Carlos Alcaraz

Alcaraz avanza con paso firme en un torneo que conquistó en 2023 y 2024, pero que se le escapó en 2025, eliminado en semifinales a manos del británico Jack Draper.

Cuándo se jugará el partido Alcaraz vs Norrie en Indian Wells

En la próxima ronda, que se disputará este jueves 12 de marzo de 2026, Alcaraz se medirá con el británico Cameron Norrie (n.29), que se deshizo con solvencia del australiano Rinky Hijikata (n.112) por 6-4 y 6-2.

