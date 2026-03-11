Expreso
Recinto La Chala
Recinto La Chala, entre Jujan y Babahoyo.ALEX LIMA

Lluvias en Ecuador: provincias en alerta roja según Inamhi hasta el 13 de marzo

El pronóstico técnico advierte sobre posibles desbordamientos y deslizamientos de tierra por el incremento de precipitaciones

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) pronostica eventos de precipitaciones de intensidad variable y tormentas eléctricas continuas en diversas jurisdicciones de las regiones Litoral, Sierra y Amazonía, desde este martes 10 hasta el viernes 13 de marzo.

Zonas bajo riesgo inminente y factores atmosféricos

La acumulación de agua proyectada para esta semana agudiza el riesgo inminente de crecidas de ríos y deslizamientos de tierra. Este escenario climático crítico ocurre en un contexto donde cantones del Guayas, como Salitre y Balao, ya enfrentan graves anegamientos y palizadas severas que evidencian la vulnerabilidad de la infraestructura de drenaje frente al temporal.

El reporte oficial detalla que los estragos impactarán con mayor severidad en las provincias costeras de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas. En la región interandina, la alerta meteorológica rige para Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Azuay y Loja. Por su parte, en la Amazonía se prevén afectaciones directas en Sucumbíos, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Napo.

Según los datos del Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno de El Niño (Erfen), difundidos por el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) este 9 de marzo, el calentamiento anómalo frente a las costas ecuatorianas elevó drásticamente la humedad atmosférica.

A esta condición se suma la actividad sostenida de la Zona de Convergencia Intertropical, que desde febrero facilita la formación de ráfagas de viento destructivas en las estribaciones occidentales de la cordillera andina.

BALAO
En Balao viven en constante inundación en este invierno.CORTESÍA

Ante la actual inestabilidad climática, el índice del fenómeno de El Niño se mantiene bajo un estricto "Estado de Observación". Las autoridades marítimas registran un incremento térmico en el Pacífico Central y Oriental, una variable que exige fiscalización permanente de los modelos climáticos

El Inocar determinará en las próximas semanas si estas alteraciones térmicas evolucionan hacia una fase de desarrollo maduro. De concretarse este escenario técnico, las administraciones locales y comités de operaciones de emergencia (COE) deberán activar planes de contingencia urgentes para mitigar la destrucción de arterias viales y el aislamiento de las comunidades afectadas.

