ATM de Guayaquil designa a Edgar Lupera como nuevo gerente general

La institución anunció cambios. Manuel Salvatierra regresa a la subgerencia y Edgar Lupera asume la gerencia

Fachada del edificio de la ATM, en Guayaquil.

La Agencia de Tránsito Municipal (ATM) de Guayaquil anunció un nuevo cambio en su estructura directiva. Manuel Salvatierra, quien se desempeñaba como gerente encargado, deja el cargo y regresa a la subgerencia de la entidad.

En su lugar fue designado Edgar Lupera como nuevo gerente general de la ATM, informó la institución este 11 de marzo de 2026.

Edgar Lupera asume la gerencia de la ATM

Lupera no es una figura nueva dentro de la institución. Cuenta con 11 años de trayectoria en la ATM, donde ha ocupado distintos cargos dentro del área de tránsito y gestión institucional.

De acuerdo con la entidad, el funcionario es abogado y magíster en Legislación Tributaria, formación con la que ahora asume la dirección de la entidad encargada de la movilidad en Guayaquil.

Durante su presentación, Lupera destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía.

“Desde la ATM redoblaremos esfuerzos junto a la comunidad, las instituciones y cada conductor y peatón. La seguridad vial es una responsabilidad compartida que exige compromiso colectivo”, enfatizó.

La gestión anterior en la ATM

Antes de estos cambios, Fernando Navas figuraba como gerente general de la ATM. El funcionario asumió oficialmente el cargo el 8 de julio de 2025.

Previo a liderar la institución, Navas se desempeñó como director de planificación de tránsito dentro de la misma entidad, cargo desde el cual participó en proyectos vinculados a la organización del tráfico en la ciudad.

Si quieres seguir leyendo contenido de calidad, no olvides suscribirte aquí.