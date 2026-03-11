Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Actualidad

CHONE RIO 2
Varias familias del sitio Garrapata, del cantón Chone, sufren las afectaciones del inviernoCORTESÍA

Río Garrapata se desborda y provoca inundaciones en Chone

Varias familias del sector Garrapata, de Chone, sufren los estragos del invierno en Manabí

El fuerte temporal invernal que golpea a la provincia de Manabí volvió a causar estragos la noche de este miércoles en el cantón Chone. El desbordamiento del río Garrapata inundó viviendas y negocios en el sitio Garrapata, perteneciente a la parroquia Ricaurte, dejando a varias familias afectadas.

De acuerdo con moradores del sector, las lluvias comenzaron cerca de las 16:00 en las zonas montañosas y alrededor de las 18:00 el caudal del río empezó a crecer de manera acelerada hasta desbordarse. El agua ingresó rápidamente a las casas y locales comerciales, generando pérdidas materiales y obligando a los habitantes a salir de sus viviendas.

Recinto La Chala

Lluvias en Ecuador: provincias en alerta roja según Inamhi hasta el 13 de marzo

Leer más

Ricardo Romero, en entrevista para Radio Volante, relató que la creciente tomó por sorpresa a las familias que viven en este tramo de la comunidad. Según explicó, al menos unas 20 familias habitan en esta zona y muchas de ellas vieron cómo el agua invadía sus hogares en cuestión de minutos.

Familias caminan con el agua hasta la cintura

Las escenas registradas en el lugar evidencian el drama que viven los moradores. Varias personas tuvieron que caminar con el agua hasta la cintura para salir de sus viviendas o rescatar algunas pertenencias.

RELACIONADAS

En medio de la desesperación, familias sacaron a la vía electrodomésticos, motocicletas y otros enseres domésticos con la esperanza de evitar que el agua los dañe por completo. Lavadoras, muebles y recipientes con alimentos quedaron a un costado del camino mientras los afectados intentaban salvar lo poco que tenían.

CHONE RIO
Los lugareñosc caminaban en medio de las calles que se convirtieron en ríoCORTESÍA

El caudal del río Garrapata continuaba aumentando durante la noche, lo que mantiene en alerta a los habitantes del sector, ante el temor de que la inundación se agrave y afecte a más viviendas en las próximas horas.

Desde el cabildo de Chone se emitió un comunicado donde se exhortaba por precaución a la comunidad. "Debido al crecimiento de los ríos Garrapata y Mosquito, producto de las fuertes lluvias, se ha generado una creciente que se dirige a la ciudad de Chone, Ante esta situación rogamos a la ciudadanía a ponerse en buen recaudo", detallaba la publicación en redes sociales

Accede a todo el contenido exclusivo de Extra sin límites ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Editorial | Reforma peligrosa

  2. César Febres-Cordero Loyola | Guayaquil, botín de piratas

  3. Roberto Aguilar | Por unas Fuerzas Armadas sin gorilas

  4. Fernando Insua Romero | El incómodo André

  5. Rubén Montoya Vega | El nuevo Ecuador, envejecido

LO MÁS VISTO

  1. Real Madrid vs Manchester City EN VIVO: Minuto a minuto y alineaciones en Champions

  2. Gasolina más cara en Ecuador: cuánto subirían Extra y Súper

  3. Informes reservados y derecho a la defensa: el debate que refuerza el caso Álvarez

  4. Toque de queda en Ecuador: ¿Por qué se extendería por 15 días más?

  5. EN VIVO| Real Madrid vs Manchester City HOY: Hora, dónde ver el partido de Champions

Te recomendamos