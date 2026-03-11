Río Garrapata se desborda y provoca inundaciones en Chone

El fuerte temporal invernal que golpea a la provincia de Manabí volvió a causar estragos la noche de este miércoles en el cantón Chone. El desbordamiento del río Garrapata inundó viviendas y negocios en el sitio Garrapata, perteneciente a la parroquia Ricaurte, dejando a varias familias afectadas.

De acuerdo con moradores del sector, las lluvias comenzaron cerca de las 16:00 en las zonas montañosas y alrededor de las 18:00 el caudal del río empezó a crecer de manera acelerada hasta desbordarse. El agua ingresó rápidamente a las casas y locales comerciales, generando pérdidas materiales y obligando a los habitantes a salir de sus viviendas.

Ricardo Romero, en entrevista para Radio Volante, relató que la creciente tomó por sorpresa a las familias que viven en este tramo de la comunidad. Según explicó, al menos unas 20 familias habitan en esta zona y muchas de ellas vieron cómo el agua invadía sus hogares en cuestión de minutos.

Familias caminan con el agua hasta la cintura

Las escenas registradas en el lugar evidencian el drama que viven los moradores. Varias personas tuvieron que caminar con el agua hasta la cintura para salir de sus viviendas o rescatar algunas pertenencias.

En medio de la desesperación, familias sacaron a la vía electrodomésticos, motocicletas y otros enseres domésticos con la esperanza de evitar que el agua los dañe por completo. Lavadoras, muebles y recipientes con alimentos quedaron a un costado del camino mientras los afectados intentaban salvar lo poco que tenían.

Los lugareñosc caminaban en medio de las calles que se convirtieron en río CORTESÍA

El caudal del río Garrapata continuaba aumentando durante la noche, lo que mantiene en alerta a los habitantes del sector, ante el temor de que la inundación se agrave y afecte a más viviendas en las próximas horas.

Desde el cabildo de Chone se emitió un comunicado donde se exhortaba por precaución a la comunidad. "Debido al crecimiento de los ríos Garrapata y Mosquito, producto de las fuertes lluvias, se ha generado una creciente que se dirige a la ciudad de Chone, Ante esta situación rogamos a la ciudadanía a ponerse en buen recaudo", detallaba la publicación en redes sociales

