FBI en Ecuador: qué funciones tendrá la nueva oficina en Quito

Se establece un marco de cooperación técnica para el intercambio de información y asistencia en investigaciones

Funcionarios de la Embajada de Estados Unidos firmaron el 11 de marzo de 2026 el memorando de entendimiento para a la FBIapertura de la primera Oficina Federal de Investigación del FBI.

El Gobierno de Ecuador y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos suscribieron este 11 de marzo de 2026 un memorando de entendimiento para la apertura de una oficina permanente del Federal Bureau of Investigation (FBI) en Quito. El acuerdo establece un mecanismo de presencia continua de agentes federales estadounidenses en el país para colaborar con la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado en la identificación y procesamiento de organizaciones criminales.

Funciones específicas de la oficina en Quito

De acuerdo con el documento oficial y las declaraciones de las autoridades del Ministerio del Interior, la oficina del FBI en la capital ecuatoriana cumplirá las siguientes funciones técnicas:

RELACIONADAS FBI y Policía realizan nuevas inspecciones en zona del coche bomba en Guayaquil

Asistencia en investigaciones de campo:

Apoyo en la recolección de evidencias y análisis de datos en casos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico, en donde Ecuador es uno de los principales paises de exportaci´´on de la cocaína para EE.UU.

Intercambio de inteligencia en tiempo real:

Facilitación de datos sobre redes criminales con conexiones en los Estados Unidos para agilizar procesos judiciales en ambas jurisdicciones, como ya ha pasado con el caso de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, que fue extraditado a EE.UU. y quien tiene un proceso judicial en ese país.

Análisis de flujos financieros:

Asesoría técnica para el rastreo de movimientos de capitales y la identificación de estructuras de lavado de activos.

RELACIONADAS Agente del FBI y Xavier Jordán no rinden versión sobre el crimen de Villavicencio

Soporte forense digital:

Acceso a herramientas tecnológicas para la extracción y análisis de información de dispositivos electrónicos incautados en operativos.

Capacitación técnica:

Programas de entrenamiento para unidades especializadas de la Policía Nacional y fiscales en métodos de investigación criminal moderna.

Marco legal y límites operativos

El FBI operará de forma permanente en Ecuador: medidas y objetivos de seguridad Leer más

La operatividad de los agentes del FBI en territorio ecuatoriano se rige por la figura de Agregados Jurídicos (Legat). Bajo este marco legal, sus funciones están limitadas a la asesoría y coordinación, lo que implica que. Por ejemplo, no poseen facultades de arresto. Las detenciones en suelo ecuatoriano corresponden exclusivamente a las autoridades locales. Además, las investigaciones se realizan bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado de Ecuador.

La instalación de esta oficina responde, según el gobierno, a la estrategia de seguridad para fortalecer las capacidades del Estado frente a grupos delictivos transnacionales. Esta delegación permanente reemplaza el modelo de equipos temporales que se activaban ante crisis específicas, permitiendo un monitoreo constante de las operaciones criminales en la región.

Hoy celebramos otro hito estratégico y operativo en la seguridad. En Quito, el Chargé d’Affaires a.i. de la Embajada y Consulado de los Estados Unidos, Lawrence Petroni, inauguró la apertura de la primera Oficina Federal de Investigación del FBI (Buró Federal de Investigaciones)… pic.twitter.com/WoUHcYP9oD — US Embassy Ecuador (@USembassyEC) March 11, 2026

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.