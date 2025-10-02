Agentes del FBI y Seguridad Nacional de EE.UU. allanaron la casa de Xavier Jordán

Dos de las principales agencias federales especializadas en la lucha contra el crimen organizado realizaron el operativo

La casa de Xavier Jordán fue allanada por agentes federales del FBI y HSI de Estados Unidos, este 2 de octubre de 2025.

Agentes federales de Estados Unidos ejecutaron la mañana de este jueves, 2 de octubre de 2025, un allanamiento en la casa de Xavier Jordán Mendoza en Miami, Florida. Un video publicado por Ecuavisa, que cita a Telemundo, muestra a agentes que portan uniformes con las siglas FBI y HSI y que conversan con Jordán alrededor de una mesa de su vivienda.

El FBI (Oficina Federal de Investigaciones) es la principal agencia federal de seguridad pública de EE. UU. Aplica las leyes federales e investiga diversas actividades criminales, con énfasis en la seguridad nacional.

La HSI (Investigaciones de Seguridad Nacional o Homeland Security Investigations) es el brazo de investigación principal del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. Se especializa en la delincuencia transnacional que cruza las fronteras estadounidenses.

Sus principales áreas de investigación son:

Tráfico y contrabando de personas:

Investiga y desarticula organizaciones criminales dedicadas al contrabando y la trata de personas.

Tráfico de drogas y armas:

Investiga el movimiento ilegal de narcóticos y armas.

Delitos financieros y cibernéticos:

Investiga el lavado de dinero, el fraude financiero, el contrabando de dinero en efectivo a granel y los ciberdelitos que cruzan fronteras.

Crímenes de propiedad intelectual:

Investiga el robo de propiedad intelectual, el fraude comercial y la venta de productos falsificados.

Fraude de inmigración e identidad:

Investiga el fraude de documentos de identidad, beneficios y el empleo no autorizado.

Los detalles que se conocen del operativo

La noticia del operativo, la confirmó el abogado en Ecuador, Juan Carlos Salazar. "Conozco de una intervención policial el día de hoy a las 4 a.m. aproximadamente en la casa de Xavier Jordán, en Florida. Sé que se encuentra arrestado en este momento, sin poder determinar con mayor precisión el origen de esta intervención". Hasta el momento, se sabe que Jordán fue detenido y que las autoridades estadounidenses incautaron evidencia como computadoras y teléfonos celulares.

Jordán, residente en Estados Unidos desde 2020, llegó a tener una notificación roja de Interpol. La Fiscalía ecuatoriana lo investiga por sus presuntos nexos con el narcotraficante Leandro Norero, hechos revelados en las conversaciones del Caso Metástasis. Además, está llamado a juicio por delincuencia organizada en el caso de corrupción hospitalaria, el cual se relaciona con la venta de insumos médicos con presunto sobreprecio durante la pandemia.

