Archivos revelan que Trump viajó en el avión privado de Epstein al menos 8 veces

Archivos del caso Epstein colocan a Trump en al menos ocho vuelos en el avión privado de Epstein.

Nuevos archivos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelan que el presidente Donald Trump voló al menos ocho veces en el avión privado de Jeffrey Epstein entre 1993 y 1996. Los registros de vuelo muestran que en una de esas ocasiones Trump viajó únicamente con Epstein y una joven de 20 años.

Los archivos inéditos sobre el caso Epstein fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos la tarde del lunes 22 de diciembre de 2025. Sin embargo, poco después los documentos desaparecieron de la plataforma oficial, aunque el diario The Washington Post logró descargarlos antes de que dejaran de estar disponibles.

Nuevas imágenes reveladas por Oversight Democrats muestran a Epstein junto a Trump y hasta Bill Clinton CORTESÍA de Oversight Democrats

A diferencia de los archivos difundidos el sábado anterior, este nuevo bloque incluye varias referencias a Donald Trump, quien en los últimos años ha intentado marcar distancia con Epstein y los delitos que se le atribuyen, según informó este martes el medio estadounidense.

Entre los documentos figura un correo electrónico fechado en enero de 2020, escrito por un fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, en el que se señala: “Quiero que sepa que los registros de vuelo que recibimos ayer reflejan que Donald Trump viajó en el jet privado de Epstein muchas más veces de las que se había informado (o de las que estábamos al tanto)”.

Investigaciones del 2021

Los documentos incluyen correspondencia, registros de vuelo y citaciones judiciales que apuntan a la relación de Trump con Epstein y Maxwell. En 2021, el FBI incluso envió una citación a Mar-a-Lago, la residencia de Trump, para obtener información relevante sobre el caso Maxwell.

El propósito exacto de aquella citación no quedó plenamente definido, aunque los documentos señalan que un fiscal federal buscaba información sobre empleados del club de Trump que pudiera resultar relevante en el proceso contra Ghislaine Maxwell.

Nuevas fotos filtradas de Oversight Dems. CORTESÍA oversight dems

En uno de los correos electrónicos incorporados a los nuevos archivos, el fiscal escribió: “No he logrado encontrar a nadie que recuerde a [censurado] trabajando en Mar-a-Lago en el año 2000”.

El último bloque de documentos también incluye una carta de 22 páginas enviada por la división criminal del Departamento de Justicia de Estados Unidos a las autoridades británicas. En ella se solicita una entrevista voluntaria con “el testigo PA”, referencia directa al príncipe Andrés.

El Departamento de Justicia aclaró que algunos archivos podrían contener información no verificada, pero la confirmación de los vuelos ha sido respaldada por múltiples fuentes. El caso Epstein ha ganado relevancia debido a la negativa de Trump para su revelación, donde al parecer contendría información que involucra a empresarios, políticos y miembros de la realeza.

Legisladores demócratas cuestionan la eliminación de documentos

Todd Blanche, subsecretario de Justicia de Estados Unidos, informó que el Departamento de Justicia (DOJ) retiró de su sitio web varios documentos vinculados a los archivos del fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein, entre ellos una imagen en la que aparece el presidente Donald Trump. La decisión, explicó, respondió a preocupaciones expresadas por las víctimas.

La controversia se intensificó luego de que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes advirtieron la desaparición de 13 archivos, de entre miles publicados el viernes 19 de diciembre, que dejaron de estar disponibles el sábado 20 de diciembre sin una explicación inmediata.

A través de una publicación en redes sociales, los legisladores cuestionaron a la fiscal general Pam Bondi con un mensaje directo: “¿Qué más se está ocultando?”, lo que avivó el debate sobre la transparencia en el manejo de los documentos relacionados con el caso Epstein.

Ante la presión pública, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el domingo 21 de diciembre, mediante un comunicado difundido en la plataforma X, que la imagen de Trump fue revisada por un juez del Distrito Sur de Nueva York para evaluar posibles acciones adicionales destinadas a proteger a las víctimas.

