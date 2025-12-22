Departamento de Justicia retira 13 fotos de Epstein pero deja la de Trump

El Departamento de Justicia retiró 13 fotos de Jeffrey Epstein, pero esta permanece como parte del archivo oficial.

Todd Blanche, subsecretario de Justicia de Estados Unidos, informó que el Departamento de Justicia (DOJ) retiró de su sitio web varios documentos vinculados a los archivos del fallecido agresor sexual Jeffrey Epstein, entre ellos una imagen en la que aparece el presidente Donald Trump. La decisión, explicó, respondió a preocupaciones expresadas por las víctimas.

El funcionario rechazó las críticas que sugieren que la eliminación de los archivos se realizó por órdenes directas del presidente. Según Blanche, la fotografía en cuestión mostraba a mujeres sin el debido censurado, lo que motivó su retiro temporal de la plataforma oficial.

RELACIONADAS El Departamento de Justicia de Estados Unidos publica más archivos del caso Epstein

Licencia de Daniel Noboa: ¿Quién asumirá el poder del 1 al 18 de enero? Leer más

Legisladores demócratas cuestionan la eliminación de documentos

La controversia se intensificó luego de que los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes advirtieron la desaparición de 13 archivos, de entre miles publicados el viernes 19 de diciembre, que dejaron de estar disponibles el sábado 20 de diciembre sin una explicación inmediata.

A través de una publicación en redes sociales, los legisladores cuestionaron a la fiscal general Pam Bondi con un mensaje directo: “¿Qué más se está ocultando?”, lo que avivó el debate sobre la transparencia en el manejo de los documentos relacionados con el caso Epstein.

Ante la presión pública, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el domingo 21 de diciembre, mediante un comunicado difundido en la plataforma X, que la imagen de Trump fue revisada por un juez del Distrito Sur de Nueva York para evaluar posibles acciones adicionales destinadas a proteger a las víctimas.

La imagen de Trump fue republicada tras revisión judicial

Tras la revisión del material, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) determinó que no existen pruebas de que ninguna víctima de Jeffrey Epstein aparezca en la fotografía, por lo que la imagen fue republicada sin alteraciones ni censura, informó la institución en un comunicado oficial.

En las primeras horas del 21 de diciembre, la imagen del presidente Donald Trump volvió a estar disponible a través de un enlace activo en el sitio web del DOJ. No obstante, el resto de los archivos retirados permanecieron inaccesibles al público durante ese mismo día, al menos hasta la noche.

El subsecretario de Justicia, Todd Blanche, explicó que la eliminación temporal de algunos documentos respondió a una orden de un juez del Distrito Sur de Nueva York, quien solicitó al departamento escuchar a posibles víctimas o a organizaciones defensoras de sus derechos antes de mantener el material publicado.

RELACIONADAS The New York Times revela el vínculo entre Ana Obregón y Jeffrey Epstein

“Se retiraron varias fotografías después de haber sido publicadas el viernes”, señaló Blanche, al referirse al proceso de revisión que se activó tras las observaciones recibidas.

Por su parte, Donald Trump ha rechazado de forma reiterada cualquier irregularidad relacionada con Jeffrey Epstein y no ha sido acusado de ningún delito por parte de las víctimas. Hasta el momento, no existen indicios de que las fotografías difundidas impliquen la comisión de un crimen.

Blanche calificó como “ridícula” la versión que sugiere que la imagen fue retirada por presiones del mandatario. “No tiene nada que ver con el presidente Trump”, afirmó en declaraciones a un medio internacional.

El funcionario agregó que “ya se han publicado docenas de fotos del presidente Trump junto a Epstein”, por lo que —dijo— “la idea de que se eliminara una sola imagen por la presencia del presidente carece de fundamento”.

Nuevas imágenes reveladas por Oversight Democrats muestran a Epstein junto a Trump y hasta Bill Clinton CORTESÍA de Oversight Democrats

Crecen las dudas sobre la transparencia del Gobierno de EE. UU.

La eliminación temporal de parte de los archivos del caso Jeffrey Epstein ocurre en un contexto de creciente desconfianza hacia el Gobierno de Estados Unidos y la forma en que se ha gestionado la divulgación de información relacionada con el caso.

Los documentos difundidos el viernes 19 de diciembre fueron publicados en cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso, que obligó al Departamento de Justicia (DOJ) a hacer públicos estos archivos.

El DOJ sostuvo que acataría el mandato legislativo, aunque bajo criterios específicos de reserva. Entre ellos, la censura de datos personales que permitan identificar a las víctimas, así como cualquier material que contuviera abuso sexual infantil o violencia física.

También quedaron excluidos los registros que pudieran comprometer investigaciones federales en curso, además de documentos clasificados cuya divulgación —según el departamento— podría afectar la defensa nacional o la política exterior de Estados Unidos.

A pesar de la publicación, gran parte del material difundido presentó extensas secciones tachadas, lo que limitó el acceso a información sustancial.

Como resultado, los archivos aportaron pocos datos nuevos sobre los crímenes cometidos por Epstein. Tampoco se incluyeron documentos clave, como memorandos internos del Departamento de Justicia relacionados con decisiones de acusación, lo que reforzó las críticas sobre la falta de transparencia en el proceso.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!