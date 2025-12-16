The New York Times revela el vínculo entre Ana Obregón y Jeffrey Epstein

El diario neoyorquino analiza la relación entre Ana Obregón y el origen de la fortuna de Jeffrey Epstein

Una investigación reciente de The New York Times ha reabierto uno de los capítulos más controvertidos en torno a Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019.

El prestigioso diario neoyorquino sitúa a la actriz y presentadora española Ana Obregón dentro del entramado de relaciones personales que marcaron los primeros pasos del imperio económico de Epstein, al que ella definió durante años como su “mejor amigo en Nueva York”.

Una amistad nacida en Nueva York

Según el reportaje, Epstein y Obregón se conocieron a principios de los años ochenta, cuando la actriz se instaló en Nueva York para estudiar interpretación. El diario describe un primer encuentro marcado por el lujo y el magnetismo personal del financiero.

Reporta que él la recogió en un Rolls-Royce y despertó en ella fascinación, aunque, según ambos relataron con el paso del tiempo, la relación se mantuvo en el plano de la amistad.

Ana Obregón dejó constancia de ese vínculo en sus memorias Así soy yo (2012), donde se refirió a Epstein como su “ángel de la guarda en Nueva York”, y volvió a recordarlo en entrevistas posteriores, siempre desde una perspectiva afectiva y personal.

Familias españolas y millones desaparecidos

La investigación de The New York Times aporta un nuevo ángulo al señalar que, durante el periodo en el que Epstein frecuentaba a Obregón, fue contratado por varias familias españolas adineradas, incluida la de la actriz, para localizar importantes sumas de dinero perdidas tras el colapso de la firma Drysdale Securities.

El diario sostiene que los padres de Obregón, cuya fortuna se consolidó en el sector inmobiliario y de la construcción, conocieron personalmente a Epstein y recurrieron a sus servicios financieros.

Este episodio habría marcado un punto de inflexión en la carrera del magnate, que comenzó a obtener beneficios sustanciales gracias a estas operaciones.

El origen de una fortuna millonaria

De acuerdo con el medio estadounidense, Epstein logró rastrear los fondos extraviados hasta una sucursal bancaria en las Islas Caimán, un hallazgo que reforzó su reputación y le permitió cobrar honorarios decisivos para consolidarse como millonario antes de los 32 años.

Ese éxito, sumado a otros negocios posteriores, sentó las bases de la fortuna que lo acompañó hasta su caída pública.

Testimonios recogidos por The New York Times describen a Epstein como un hombre culto y carismático, capaz de alternar investigaciones financieras con su afición por la música clásica, rasgos que Ana Obregón también destacó en entrevistas pasadas.

El impacto del escándalo

Obregón ha reconocido que el descubrimiento del lado criminal de quien consideraba un amigo cercano le resultó devastador. En una entrevista concedida a Vanity Fair en 2021, relató su incredulidad al enterarse de las acusaciones y su decisión de cortar cualquier contacto tras conocer la gravedad de los hechos.

La reacción pública de Ana Obregón

Tras la publicación de la investigación, la actriz se pronunció en el programa Y ahora Sonsoles, donde expresó su incomodidad por la asociación de su nombre con Epstein. Negó de forma tajante la existencia de vínculos económicos entre el magnate y su familia, y defendió el esfuerzo y la trayectoria laboral de su padre, desvinculándolo de cualquier relación financiera con el financiero estadounidense.

La investigación de The New York Times no solo revisa el origen de la fortuna de Epstein, sino que vuelve a poner en el foco mediático una amistad que, décadas después, continúa generando controversia y debate público.

