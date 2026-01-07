Expreso
Crisis eléctrica: hidroeléctrica Sopladora apaga dos turbinas por fallas.Sopladora

Crisis eléctrica: hidroeléctrica Sopladora apaga dos turbinas por fallas

La central dejó de generar más de 300 megavatios y permanecerá así al menos por una semana

La Central Hidroeléctrica Sopladora, parte del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral en Ecuador, tiene apagadas 2 de sus 3 turbinas por fallas técnicas, lo que significa que dejará de producir 324 megavatios (MW) de los 487 diarios que genera y aporta al sistema eléctrico nacional. La situación estará así durante siete días.

Una de las tres turbinas ya estaba fuera de funcionamiento desde noviembre de 2025 por una falla en el eje que aún no ha sido reparada. Mientras tanto, la turbina que el pasado domingo se apagó, fue detenida tras detectarse un ruido anormal, según menciona un reporte de la hidroeléctrica. La turbina 3 es la única en operación y genera 163 MW diarios.

¿Cómo impacta esta paralización?

La Sopladora es una pieza estratégica dentro del sistema hidroeléctrico ecuatoriano y su debilitamiento suma al déficit eléctrico del país, que trabaja en evitar racionamientos eléctricos, tras los extensos apagones que iniciaron en 2024.

El complejo al que pertenece Sopladora, que incluye también las centrales Mazar y Paute-Molino, aporta alrededor del 38% de la energía eléctrica del país, por lo que cualquier reducción en su capacidad podría tener un efecto sobre la disponibilidad de electricidad.

Según los reportes, la turbina que dejó de funcionar el domingo será reparada en aproximadamente una semana, pero la segunda turbina, apagada desde noviembre pasado, podría estar fuera de operación hasta marzo o más, cuando la compañía china Harbin Electric haga las reparaciones. 

