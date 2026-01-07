Biess 2026: el nuevo monto máximo que dará la entidad para créditos hipotecarios

Con el aumento del Salario Básico Unificado (SBU), el valor de los préstamos también subieron. Conoce cómo acceder a ellos

Comenzó el 2026 y uno de los objetivos que las personas se ponen al inicio de un nuevo año es comprarse una casa. Sí, así como algunos empiezan dieta, otros hacen ejercicios y unos más se enfocan en adquirir un carro, hay muchos que van por su propia vivienda.

Para eso existen los conocidos créditos hipotecarios que ofrecen los bancos o cooperativas. Entre esos el Banco del Instituto de Seguridad Social (Biess), el cual ofrece la mayor cantidad de dinero y la mejor tasa de interés, por lo que es muy buscada por las personas. Eso sí, para acceder debes estar afiliado al IESS ya sea en razón de dependencia o de forma voluntaria.

Al igual que las multas, las aportaciones y otros valores, el monto que se otorga para el crédito hipotecario sube año a año porque toman de referencia el salario básico unificado (SBU). Y para este 2026 pasó de 470 a 482 dólares mensuales por lo que el préstamo que el Biess puede entregar este año es mayor.

¿Cuánto es el nuevo monto máximo que el Biess entregará para créditos hipotecarios?

Según indica el propio Biess, el crédito de vivienda preferencial, que es para casas, departamentos, suites ya terminadas (nuevas o usadas), tiene un tope de hasta 195,65 SBU. Es decir, con el nuevo valor la institución financiera prestará a los beneficiados hasta $ 94.303, casi tres mil dólares más que en 2025.

Ese monto es para cubrir el 95 % del valor del inmueble con un plazo de pago de hasta 25 años. Este préstamo para vivienda preferencial está dirigido a familias cuyos ingresos no excedan los 6,34 salarios básicos unificados (SBU), es decir, 3,055.88 dólares.

Requisitos para acceder al préstamo hipotecario del Biess

Para poder acceder a este crédito específico o algún otro del Biess, el usuario debe tener:

Al menos 36 aportaciones al IESS; en el caso de afiliados con relación de dependencia se exigen mínimo 13 consecutivas; mientras que los afiliados sin relación de dependencia y voluntarios deben tener 36 consecutivas.

No debe mantener dividendos u obligaciones pendientes con el IESS o el Biess ni tener un préstamo hipotecario vigente o solicitudes en trámite.

En el caso de los jubilados, al finalizar el crédito no deben superar los 77 años.

No registrar enfermedades degenerativas en la base de datos del IESS y aprobar la calificación crediticia de la entidad.

Otros préstamos hipotecarios del Biess

