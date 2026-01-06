Seguro de desempleo IESS 2026: Requisitos y pasos para solicitarlo hoy

Afiliados del IESS pueden acceder al seguro de desempleo si cumplen requisitos y solicitan en línea

Afiliados del IESS pueden gestionar el seguro de desempleo en línea tras 60 días de cesantía laboral.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ofrece a los afiliados que han perdido su empleo bajo relación de dependencia el seguro de desempleo, una prestación económica que brinda apoyo temporal mientras el trabajador se reincorpora al mercado laboral.

Este beneficio tiene una duración máxima de cinco meses y se otorga en pagos mensuales, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social

Requisitos para acceder al seguro de desempleo en 2026

Los afiliados deben cumplir con condiciones específicas para acceder al beneficio:

Aportaciones acumuladas: mínimo 24 aportaciones no simultáneas, de las cuales las últimas 6 deben ser consecutivas.

Periodo de cesantía: haber estado desempleado por al menos 60 días.

Solicitud en línea: registrar la solicitud a partir del día 61 de cesantía y hasta un máximo de 45 días posteriores (día 106).

Condición laboral: haber cesado en la relación de dependencia por causas ajenas a la voluntad del trabajador.

Exclusiones: no aplica para jubilados, afiliados voluntarios, afiliados al seguro campesino ni quienes renunciaron voluntariamente

Opciones de pago y duración del beneficio

El seguro de desempleo se entrega en cinco pagos mensuales. El afiliado puede elegir entre dos modalidades:

Pago combinado: porcentaje del salario básico vigente más el monto disponible en la cuenta individual de cesantía.

Pago solidario: cinco pagos iguales equivalentes al 70 % del salario básico vigente (USD 329 en 2025).

En la modalidad combinada, el porcentaje disminuye progresivamente: 70 % en el primer mes, 65 % en el segundo, 60 % en el tercero, 55 % en el cuarto y 50 % en el quinto

Procedimiento paso a paso para solicitar el seguro

El trámite se realiza exclusivamente en línea a través del portal del IESS:

Ingresar a www.iess.gob.ec.

Seleccionar la opción Afiliados.

Elegir Seguro de Desempleo.

Ingresar los datos personales solicitados.

Completar la solicitud y escoger la modalidad de pago.

Aceptar términos y condiciones.

Imprimir la proyección de pagos

Consideraciones importantes en enero 2026

El IESS informó que los pagos estuvieron suspendidos temporalmente a finales de 2025, pero se reanudarán en la segunda semana de enero de 2026. Los afiliados deben estar atentos a los plazos y cumplir con la documentación requerida para evitar rechazos en el proceso

