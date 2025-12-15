Cómo pedir cita médica en el IESS por internet para Navidad: Guía paso a paso

El IESS facilita el agendamiento de citas médicas en línea mediante IzyBot en fechas de alta demanda

El IESS mantiene operativo su sistema en línea para agendar citas médicas durante las festividades de Navidad.

Durante la temporada navideña, cuando la demanda por atención médica suele incrementarse y muchas personas buscan resolver trámites sin salir de casa, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) ofrece la opción de agendar citas médicas por internet a través de su sistema digital IzyBot, implementado oficialmente desde septiembre de 2024. Esta herramienta permite a afiliados, jubilados y beneficiarios solicitar una cita de forma rápida y segura, incluso en días festivos, evitando filas y desplazamientos innecesarios durante Navidad.

Ingreso al sitio web oficial del IESS

El primer paso para solicitar una cita médica es verificar que se esté ingresando al portal oficial del IESS, cuya dirección correcta es www.iess.gob.ec. Una vez dentro de la página, el usuario tiene dos opciones para iniciar el trámite: hacer clic en la opción “Citas médicas en línea” o utilizar el chat virtual IzyBot, ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla.

Paso a paso para pedir cita médica en el IESS por internet

Inicia el chat con IzyBot: escribe cualquier palabra para activar el sistema de citas médicas en línea del IESS.

Realiza la verificación de seguridad: selecciona correctamente la imagen solicitada por el sistema.

Ingresa el número de cédula: digita el documento de identidad del paciente para continuar con el trámite.

Confirma los datos personales: verifica que la información mostrada sea correcta y acepta para avanzar.

Valida la fecha de expedición de la cédula: selecciona la fecha correcta que consta en el documento.

Haz clic en “agendar cita”: accede a la opción para solicitar atención médica en el sistema del IESS.

Elige la especialidad médica: selecciona entre medicina general, ginecología, odontología, psicología u otras y confirma la disponibilidad de turnos.

Al elegir la opción deseada, IzyBot emitirá un mensaje automático indicando si existe o no disponibilidad de turnos para agendar la cita. Este paso marca la fase final del proceso, donde el usuario podrá confirmar su atención médica o esperar a que se habiliten nuevos espacios.

Un nuevo mecanismo digital para acceder a la atención médica

Con este sistema, el IESS busca modernizar el proceso de agendamiento y facilitar el acceso a la atención médica para afiliados, jubilados y beneficiarios.

IzyBot se presenta como una herramienta que permite gestionar citas de forma ordenada y segura, reduciendo la necesidad de trámites presenciales y optimizando el tiempo de los usuarios, especialmente en períodos de alta demanda como la temporada navideña.

