Los ‘Arquitectos de la IA’ se convierten en la Persona del Año 2025 según TIME

TIME nombra a los “Arquitectos de la IA” como Persona del Año 2025, en pleno auge y disputa global por la tecnología

Por liderar la revolución de la IA y transformar el presente con avances que inspiran y alertan al mundo, los Arquitectos de la IA fueron elegidos Persona del Año 2025 por TIME.

La inteligencia artificial continúa expandiéndose con fuerza en la vida diaria y en el mundo corporativo, impulsando transformaciones aceleradas que también alimentan debates éticos y controversias. Ese protagonismo quedó retratado por la revista TIME, que nombró a los llamados “Arquitectos de la IA” como Persona del Año 2025.

En una de las portadas del medio estadounidense se incluyó a altos ejecutivos de la industria tecnológica, descritos como “titanes”: Mark Zuckerberg (Meta), Lisa Su (AMD), Elon Musk (xAI), Jensen Huang (Nvidia), Sam Altman (OpenAI), Demis Hassabis (Google DeepMind), Dario Amodei (Anthropic), además de la investigadora Fei-Fei Li, considerada la “madrina de la IA”.

La carrera tecnológica entre Estados Unidos y China

El 2025 ha estado marcado por el avance acelerado de la IA y la pugna geopolítica por su dominio. En enero, la startup china DeepSeek presentó un modelo razonador potente y de bajo costo que sacudió a las empresas estadounidenses y presionó a los mercados bursátiles.

En respuesta, varias compañías de Estados Unidos comenzaron a desarrollar sistemas de IA para uso gubernamental y militar, mientras que la administración Trump lanzó su iniciativa Misión Génesis, destinada a crear una gran base de datos científicos federales para su utilización por modelos de IA.

China, por su parte, ha avanzado con rapidez. El propio CEO de Nvidia reconoció que Pekín podría “ganar la carrera de la IA”. A lo largo del año se lanzaron o actualizaron múltiples modelos chinos especializados en análisis de información, generación de imágenes y producción de video.

La tecnología como “Persona del Año”: un déjà vu editorial

No es la primera ocasión en que TIME entrega este reconocimiento a actores vinculados con la tecnología. En 2006, los usuarios de internet fueron elegidos como Persona del Año, con una portada inspirada en YouTube y un mensaje dirigido al lector: “Tú controlas la Era de la Información”.

En 1983, el homenaje recayó en el computador personal, y en 1950, en la computadora militar Mark III. Con los “Arquitectos de la IA”, TIME vuelve a subrayar cómo la tecnología define y condiciona las dinámicas globales.

