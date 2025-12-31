Expreso
Tribunal de Machala condena a 13 años de prisión a hombre por prostitución forzada.
Imagen referencial. Tribunal de Machala condena a 13 años de prisión a hombre por prostitución forzada.CANVA

Sentencian a trece años de cárcel a un hombre que prostituyó a una menor en Machala

Fiscalía detalló la detención y las pruebas de prostitución forzada

Un tribunal de Ecuador sentenció a trece años de prisión a un hombre que prostituyó a una adolescente de 17 años en la ciudad de Machala, provincia de El Oro, fronteriza con Perú, informó la Fiscalía.

Detención de José Luis O. en Machala tras operativo policial

El caso fue conocido por agentes policiales el 19 de diciembre de 2024, cuando hicieron un operativo de control en un prostíbulo, que era administrado por el ahora sentenciado, identificado como José Luis O.

Fiscalía de Ecuador confirma detención de José Luis O. por abuso y explotación sexual de menor.
Fiscalía de Ecuador confirma detención de José Luis O. por abuso y explotación sexual de menor.EFE

En ese lugar encontraron a la adolescente, quien al principio mostró una identificación correspondiente a una mujer mayor de edad, lo que alertó a los uniformados, pues no se trataba de la misma persona.

Fiscalía confirma abuso y explotación sexual en El Oro

De acuerdo a las investigaciones, la víctima vivía con el hombre desde que tenía 14 años y tienen un hijo en común. La Policía lo detuvo en el instante y lo llevó ante las autoridades judiciales.

Según la Fiscalía, conversaciones telefónicas revelaron que él la obligaba a prostituirse, y también se comprobó que le imponía la cantidad de dinero que la menor debía cobrar y que le reclamaba cuando no acudía al prostíbulo, por lo que fue condenado por el delito de prostitución forzada.

