Balacera cerca del Hospital del IESS de Machala provocó evacuación preventiva

Un enfrentamiento entre policías y delincuentes en una vía cercana al hospital del IESS de Machala generó pánico

Decenas de policías ingresaron al hospital para tratar de ubicar a un sujeto que disparó en contra de los policías en la parte externa de la casa de salud.

Momentos de tensión se registraron la mañana de este viernes 26 de diciembre de 2025 en los alrededores del Hospital General del IESS de Machala, luego de que se escucharan varias detonaciones de arma de fuego en una vía aledaña a la casa de salud.

Pacientes, familiares y personal médico entraron en pánico al percibir una ráfaga de disparos que, según testigos, provenía del exterior del hospital. El temor obligó a muchos a refugiarse dentro de las instalaciones, mientras se activaban los protocolos de seguridad.

De forma inmediata, la Policía Nacional del Ecuador desplegó un operativo en el sector y procedió a acordonar el perímetro para controlar la situación y evitar riesgos mayores.

Barrido policial y evacuación preventiva

Como parte del procedimiento, agentes policiales —algunos vestidos de civil— realizaron un barrido tanto en el interior como en los exteriores del hospital, con el objetivo de descartar la presencia de personas armadas.

De manera preventiva, se evacuó a los familiares de los pacientes que se encontraban dentro de la casa de salud, mientras se mantenía el resguardo policial en los accesos principales. Durante el operativo, varios ciudadanos relataron escenas de angustia y confusión, pues desconocían el origen de los disparos.

La policía realizó una evacuación en el hospital, tras los disparos en la parte externa. Fabricio Cruz

RELACIONADAS Nuevo ataque armado en Machala deja un fallecido frente al Hospital Teófilo Dávila

Versión oficial de la Policía

El coronel Pablo Fajardo, jefe del distrito de Policía de Machala, aclaró que no se trató de un ataque armado contra el hospital, sino de un enfrentamiento ocurrido en una vía cercana.

Masacre en cárcel de Machala: ascienden a 13 los reos asesinados Leer más

Según explicó, policías del eje investigativo detectaron a dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Al intentar interceptarlos, los sospechosos realizaron detonaciones contra los uniformados, lo que derivó en un cruce de disparos.

Durante el enfrentamiento, los individuos abandonaron un arma de fuego, presuntamente calibre 9 milímetros, y lograron huir del lugar. Inicialmente se creyó que habían ingresado al hospital, lo que motivó el amplio despliegue policial.

No se registraron heridos

La Policía descartó que el hecho haya estado dirigido contra pacientes, personal médico, guardias de seguridad o personas privadas de la libertad que permanecen internadas en esta casa de salud. Asimismo, se confirmó que no hubo heridos como resultado del cruce de disparos.

Las autoridades precisaron que las detonaciones no ocurrieron en áreas internas, patios, estacionamientos ni en la zona de emergencias del hospital.

Tras el operativo, la Policía Nacional continuó con la revisión de cámaras de videovigilancia y labores de localización para identificar y capturar a los responsables. El contingente policial se mantuvo en el sector hasta garantizar la seguridad de pacientes, personal médico y ciudadanos.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!