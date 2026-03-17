Toque de queda en Guayaquil: Doce detenidos fueron "priorizados" en el segundo día

En Guayas, El Oro, Los Ríos y Santo Domingo, donde rige la restricción, las autoridades detuvieron a 112 personas

En los primeros días de la vigencia del toque de queda temporal se ha detenido a más de un centenar de personas.

El comandante de la Policía Nacional, Pablo Dávila, informó este martes 17 de marzo de 2026 sobre los resultados del segundo día del toque de queda implementado en las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Guayas, Los Ríos y El Oro.

Dávila sostuvo que la medida busca limitar la movilidad, así como las economías ilícitas y la logística de los grupos criminales que operan en estas jurisdicciones.

El alto mando policial detalló que se ejecutaron más de 40 allanamientos en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), enfocados en debilitar y desarticular estructuras delictivas.

Las acciones se concentraron en distritos considerados de alta conflictividad, como Nueva Prosperina, Pascuales, Florida, Durán, 9 de Octubre y Samborondón, donde se desarrollaron 34 intervenciones estratégicas.

Policía: Cinco bandas fueron afectadas

El objetivo central de estos operativos fue afectar directamente las economías ilegales de los grupos de delincuencia organizada.

Según la Policía, las intervenciones impactaron a organizaciones como:

Los Tiguerones

Igualitos

Águilas

Latin King y

Chone Killers

Estas bandas estarían vinculadas a delitos como robo de vehículos y motocicletas, tráfico de armas, municiones y explosivos, así como tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, extorsión, secuestro y sicariato.

Una mujer y un adolescente están entre los detenidos

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Como resultado de las acciones policiales, se logró la aprehensión de once personas —10 hombres y una mujer, todos ecuatorianos—, además del aislamiento de un adolescente de 17 años.

De los detenidos, siete registran antecedentes penales por delitos como robo, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

Estas capturas forman parte de los esfuerzos por reducir la reincidencia delictiva en zonas priorizadas.

En cuanto a evidencias, las autoridades incautaron 14 armas de fuego (entre ellas revólveres, pistolas, escopetas y un subfusil), 603 municiones de distintos calibres, 10 alimentadoras y 638 dosis de sustancias sujetas a fiscalización.

Asimismo, se recuperaron cuatro vehículos y 15 motocicletas reportadas como robadas, además de seis terminales móviles, prendas de tipo militar y la localización de un centro de monitoreo presuntamente utilizado por estructuras criminales.

Dávila también destacó que, en el marco del toque de queda, se registraron 112 detenidos por incumplir la restricción en las cuatro provincias intervenidas.

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