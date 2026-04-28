FMI advierte impacto adverso en comercio y electricidad en Ecuador si persiste tensión con Colombia

Publicado por Mayra Pacheco Pazmiño Creado: Actualizado:

Lo que debes saber El FMI advierte que la tensión con Colombia puede tener un impacto económico adverso y generar riesgos para el suministro eléctrico en Ecuador.



La tasa de seguridad elevó aranceles hasta el 50 % y subirá al 100 %, afectando el comercio bilateral.



La suspensión de energía desde Colombia expone la dependencia eléctrica y el déficit de generación en Ecuador.

La tensión entre Ecuador y Colombia, que se originó el 21 de enero de 2026 tras la aplicación de una tasa de seguridad a las importaciones colombianas por parte del presidente Daniel Noboa, genera alertas para la economía ecuatoriana y su sector energético.

Así lo advierte el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el informe de abril de 2026, correspondiente a la quinta revisión del acuerdo que mantiene el país con este organismo multilateral.

En este documento, el FMI sostiene que las “tensiones comerciales persistentes” con el país vecino podrían tener un impacto económico “adverso” y representar incluso “riesgos para el suministro eléctrico de Ecuador”.

Impactos económicos

En el tema económico, el Fondo recuerda que los desacuerdos en seguridad generaron, a inicios de 2026, tensiones comerciales con Colombia, luego de que Noboa aplicó barreras a las importaciones del país vecino.

A esta acción, Colombia respondió con medidas de represalia. Esta situación, añade el informe del organismo multilateral, derivó en un aumento de la tasa de seguridad, que pasó del 30 % al 50 % y desde el 1 de mayo subirá al 100 %, causando una afectación a la actividad económica transfronteriza.

Las exportaciones de bienes de Ecuador hacia Colombia representaron el 2,4 % del total de exportaciones de mercancías del país en 2025. En cambio, las importaciones desde Colombia equivalieron al 6,2 % del total de importaciones, según el FMI.

En los dos primeros meses de 2026 estos intercambios se alteraron: las importaciones cayeron y las exportaciones subieron comparadas con 2025, de acuerdo con datos del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca (ver gráfico).

Efectos de la tasa de seguridad

El gobierno de Ecuador, sin embargo, destacó que la medida generó un superávit comercial de $62,9 millones con Colombia entre febrero y marzo, por primera en 25 años. Sin embargo, las cifras de marzo aún no se encuentran disponibles.

Además, el régimen resaltó la recaudación de la tasa de seguridad, que hasta marzo asciende a $46 millones, según el Servicio de Rentas Internas.

Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, la aplicación de la tasa de seguridad afecta al sector productivo de Ecuador y a los consumidores, más con la nueva medida. “La tasa al 100 % vuelve inviables las importaciones”.

Ante ello, Acosta Burneo advierte que se deberán restituir las importaciones por otras, de destinos distintos, aunque este proceso no es sencillo, toma tiempo, demanda de recursos económicos y, en ciertos casos, implica un encarecimiento de precios para los consumidores. “Estamos viendo una destrucción de la competitividad del sector productivo ecuatoriano”.

Impactos en el sector eléctrico

Aparte del comercio, el Fondo detalla también que “las medidas incluyeron incrementos en los cargos a las importaciones de determinados bienes y acciones que afectaron los acuerdos de energía y transporte transfronterizos”.

En respuesta al anuncio de la tasa de seguridad, Colombia respondió el 22 de enero de 2026 suspendiendo las ventas de electricidad a Ecuador. Días después, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, elevó en un 900 % la tarifa que cancelaba Bogotá por transportar petróleo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

Ante las restricciones en las ventas de electricidad, el FMI advierte posibles riesgos en el suministro de energía en Ecuador debido a la dependencia del país de las importaciones de electricidad desde Colombia durante los periodos de estiaje.

No obstante, dice que “este riesgo parece bajo en 2026 debido a los niveles más altos de los embalses”.

Para inicios de marzo de 2026 (cuando se realizó la evaluación del cumplimiento del acuerdo), el embalse de Mazar, clave para la generación eléctrica, estaba en su punto máximo, que es 2.153 metros sobre el nivel del mar (msnm). Pero ha ido disminuyendo y este 27 de abril de 2026 hasta las 16:00 estaba en 2.132 msnm.

Por esta razón, Luis Ordóñez, consultor eléctrico, explica que si se mantienen las restricciones en la venta de electricidad desde Colombia, habrá limitaciones para cubrir la demanda nacional, que se "complicarán aún más en el siguiente estiaje de octubre de 2026 a marzo de 2027" porque en Ecuador existe un “déficit” en el sistema de generación.

Antes de la tensión bilateral, Colombia aportaba hasta 450 megavatios (MW) al sistema nacional, que representa alrededor del 8 % de la demanda nacional.

"Con este aporte (450 MW) se podía cubrir la demanda. Sin embargo, ahora cuando baja el embalse de Mazar y se reduce el caudal de Coca Codo Sinclair hay complicaciones para cubrir la demanda y vamos a tener apagones", apunta Ordóñez.

Pero al ya no contar con este suministro, el país recurre a la generación térmica, hidroeléctrica y otras fuentes, que a veces han sido insuficientes para garantizar el servicio; aunque el gobierno atribuyó los últimos cortes de energía en Quito, Guayaquil, Manta, Santa Elena a mantenimientos, lluvias, olas de calor y hasta una tormenta solar.

Además, la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) anunció el 20 de marzo pasado que inicio un proceso de contratación para incorporar en este 2026 -o en los ocho meses quedan de este año- 920 megavatios (MW) de generación térmica para garantizar el suministro.