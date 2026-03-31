Tarifa de energía eléctrica agrava la tensión entre Ecuador y Colombia

La tarifa promedio de la energía eléctrica importada desde Colombia fue de 26,79 centavos por kWh en 2024, según el Cenace.

La tensión entre Colombia y Ecuador, que este 1 de abril de 2026 cumplirá dos meses, va más allá del tema de seguridad. El presidente Daniel Noboa informó que, antes de la aplicación de la tasa de seguridad, se plantearon tres medidas para superar este impasse, que afecta al comercio bilateral.

Durante la entrevista en radio Centro del 20 de marzo pasado, el presidente Noboa informó que antes de que entrara en vigor la tasa del 30 % para las importaciones colombianas -en respuesta a la falta de control en la frontera- el Ejecutivo hizo tres solicitudes, que se habían “acordado antes”.

Dentro de estas propuestas, el primer punto tiene relación con la venta de electricidad desde Colombia, reconoció el mandatario ecuatoriano. Luego están el refuerzo del control en la frontera y la recepción de personas privadas de libertad de Colombia y Venezuela, en ese orden.

El país vecino suspendió la venta de electricidad el 22 de enero de 2026, un día después del anuncio del jefe de Estado ecuatoriano sobre la imposición de la tasa de seguridad.

Esta medida se tomó pese a que Ecuador recurrió de forma permanente en 2025 a la compra de este suministro desde Colombia, detalla el Boletín y Estadística Mensual de las Transacciones Comercial de de diciembre de 2025, elaborado por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace). Estas importaciones son claves porque ayudan a mantener la reserva de energía en Mazar, el principal embalse de Ecuador, que cubre hasta el 38 % de la demanda nacional.

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Ante este escenario y pese a que el Ministerio de Ambiente y Energía de Ecuador informó en enero de 2026 que el sistema eléctrico ecuatoriano podía operar sin energía importada desde Colombia, Ecuador busca mejores condiciones para la compra de este suministro.

Tarifa de energía eléctrica: La propuesta del presidente Daniel Noboa

Noboa expuso que se ha planteado al gobierno del país vecino “congelar” la tarifa de energía en 1,6 centavos el kilovatios hora (kWh) durante un año. “En el caso que a ellos les falte o a nosotros, porque los ciclos son opuestos. Cuando llueve allá no llueve acá, cuando llueve acá no llueve allá. Entonces se puede cooperar”, argumentó el mandatario.

Pero la aplicación de esta iniciativa no es sencilla. Marco Acuña, coordinador del Consejo Consultivo de Ingenierías y Economía, explica que el mercado eléctrico de Colombia es diferente al de Ecuador. Entre otros factores, precisa que el sistema de generación colombiano está conformado por el sector privado y público.

Además, las ventas de este suministro se realiza en función de precios ‘spot’, que se establecen de acuerdo a la oferta y demanda, indica Acuña.

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En la tarifa de electricidad influye también la fuente que se emplea para su generación. Si es térmica tiene un costo mayor que la hidroeléctrica, porque los combustibles tienen un precio más alto.

Aparte, el mercado eléctrico de Colombia -a diferencia de Ecuador- no otorga subvenciones para la tarifa de energía, agrega Gabriel Secaira, consultor energético. “Es un mercado libre (...) en Ecuador todo está centralizado. El Estado provee energía con precios subsidiados en térmicas e hidroeléctricas”.

En este sentido, Acuña subraya que “no es fácil” llegar a un acuerdo, para congelar la tarifa de electricidad.

Secaira coincide y añade que ningún país se puede comprometer a entregar energía a largo plazo, ya que primero debe asegurar la cobertura de su demanda interna. “Hay reciprocidad cuando se cumple lo que establece la Comunidad Andina (CAN), que los excedentes de cada país, cuando están interconectados, se pueden comercializar en el corto plazo”.

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Colombia confirma esta realidad. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, sostiene que la propuesta de congelar la tarifa de exportación de energía hacia Ecuador en 1,6 centavos por kWh "no es viable" bajo la norma actual colombiana. Detalla que hoy el intercambio entre ambos países se basa en transacciones diarias y no en contratos de largo plazo, lo que impide fijar precios estables.

Además, el dirigente reitera que el sistema colombiano opera bajo un esquema de oferta y demanda. Colombia primero atiende su consumo interno y luego vende los excedentes.

Tarifa de energía eléctrica: El presidente Daniel Noboa justifica su iniciativa

Para justificar su iniciativa, el presidente Noboa recordó que en 2017, Ecuador “salvó” a Colombia de apagones. Entonces se cobró 1,6 centavos el kWh. Mientras tanto, en 2024 el país vecino “nos cobró en promedio 28 centavos” el kWh.

Los periodos referidos por el jefe de Estado ecuatoriano son opuestos. En 2017, la generación hidroeléctrica en Ecuador alcanzó el 95 %, impulsada por la entrada en operación de Coca Codo Sinclair a finales de 2016. En cambio, 2024 estuvo marcado por un estiaje severo que afectó incluso a Colombia, que limitó sus ventas de energía y luego las reanudó con generación térmica. En Ecuador hubo apagones de hasta 14 horas.

Mientras tanto, en 2025 Ecuador pagó en promedio en 11,68 centavos por kWh a Colombia. En cambio, el país vecino canceló a Ecuador 7,48 centavos el kWh, según datos del Cenace.

Tarifa de energía eléctrica: ¿Cómo se fijan los precios en Colombia?

Castañeda precisa que los precios responden a la disponibilidad de energía hídrica. Sin embargo, en épocas de estiaje, cuando disminuyen los niveles de los embalses y se recurre más a generación térmica, los costos aumentan. Por ello, asevera que “no es posible sostener una tarifa fija en el tiempo”, ya que las condiciones climáticas pueden variar y afectar la generación hidroeléctrica.

Colombia, sin embargo, evaluaba una iniciativa regulatoria para permitir que el sector privado firme contratos de venta de energía a largo plazo con Ecuador, pero ese proceso se frenó tras la iniciativa del presidente Noboa de aplicar la tasa de seguridad, que actualmente asciende al 50 %.

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En las condiciones actuales, Castañeda considera poco probable que se avance en este esquema. Además, sostiene que la reactivación del comercio energético depende más de decisiones políticas que técnicas, que mientras no sean revisadas será difícil retomar las exportaciones de energía, pese a que Colombia tiene actualmente disponibilidad para vender. "Si no hay acercamiento es muy difícil destrabar la situación".

Mientras tanto, Ecuador ha recurrido al sector privado para reducir la presión sobre el sistema nacional de generación de energía hasta que finalice el estiaje y regresen las lluvias.

Las propuestas de Ecuador

Energía

Ecuador busca que Colombia congele en 1,6 centavos el kWh de energía eléctrica durante un año. Este monto permitiría que el país asigne menos recursos para estas compras. En 2025, se destinaron $83,31 millones. Mientras tanto, en 2024, en plena crisis eléctrica se canceló más de $300 millones.

Frontera

El gobierno ecuatoriano plantea al país vecino volver a contar con presencia militar en la frontera norte. El Ejecutivo de Ecuador sostiene que ante la falta de cooperación en esta materia de su par en Colombia destina alrededor de $400 millones para duplicar la presencia de militares en la zona.

Sistema carcelario

El presidente Daniel Noboa plantea que Colombia reciba a las personas privadas de libertad de Colombia y Venezuela que están en el sistema carcelario ecuatoriano. Con los venezolanos se busca hacer un corredor humanitario para que lleguen a su destino. En total, son alrededor de 3.000 reos.

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