Ecuador busca sumar 30 MW de proyecto fallido de ATM: ¿Celec recibió ya la obra?

El Ministerio de Ambiente y Energía anunció que la generación se sumará hasta el 31 de marzo. Técnicos realizan pruebas

Los equipos de la central térmica de emergencia Esmeraldas III, a cargo de Austral Technical Management (ATM), están nuevamente en una etapa de pruebas para sumar parte de su generación al Sistema Nacional Interconectado (SNI). Así, lo informó este 25 de marzo de 2026 el Ministerio de Ambiente y Energía en sus redes sociales.

En este espacio, la titular de esta entidad, Inés Manzano, mencionó: “Aunque aún estamos en litigio, los generadores de ATM inician su entrada al SNI con 30 megavatios (MW), de la mano del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) para las pruebas técnicas”, refirió la funcionaria y agregó que la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) “ha puesto todo su esfuerzo y equipo”.

Está previsto que los 30 megavatios, que son parte de la isla 3, se incorporen hasta el 31 de marzo de 2026. Hasta este 25 de marzo de 2026, se han probado ocho motores de 16 -que conforman la cada isla-. Estos han permitido sumar al sistema 10 MW, detalla un video difundido en la cuenta de X de la ministra Manzano.

Estas pruebas, según el video publicado en redes sociales, “no interfieren con las acciones legales y administrativos iniciadas por la Celec en contra de la empresa ATM, el objetivo es precautelar los recursos del Estado”, indica.

Celec indicó que los equipos de ATM no cumplían los requerimientos

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Los equipos de AMT con los que se busca aportar 30 MW, son parte de un proyecto contratado en plena crisis eléctrica en 2024 para sumar 91 MW, al sistema nacional. Esmeraldas III debía concluir, inicialmente, en enero de 2025. Luego se extendió una prórroga hasta abril de 2025 y aún no opera.

El 10 de diciembre de 2025 Jorge Jácome, gerente general de la Celec, en una entrevista en radio Centro, alertó también que Austral no había cumplido hasta la fecha con las exigencias del Operador Nacional de Electricidad (Cenace) para que se conecte al sistema con seguridad.

Entonces, se señaló que los equipos no podían permanecer conectados de forma segura al sistema, sino solo horas lo que no ofrecía garantías para la entrega del suministro. "Ha habido mucha inestabilidad en estos equipos (...) no han podido conectarse porque el Cenace necesita ciertas protecciones para no dañar la red", indicó Jácome.

Celec debe recibir la central de ATM de forma provisional para ponerla en marcha

Para Fernando Santos, exministro de Energía y Minas, esta intención de incorporar los 30 MW de ATM responde a la crisis actual, que ha obligado incluso a solicitar a las empresas que operen con su propia generación hasta por horas al día. Sin embargo, advierte que meses atrás estos motores se pusieron en marcha y no funcionaron, como reconoció la Celec en diciembre de 2025.

Además, recuerda que en contra de esta empresa existen multas por el retraso en la puesta en marcha de esta central, existe un proceso de arbitraje que aún no ha tenido resolución y, sobre todo, es clave que antes de conectar estos equipos el Estado debe hacer una recepción provisional de la obra, según establecen los procedimientos de contratación pública.

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“Mientras no se realice la recepción de esta obra, la Celec no puede ingresar. Entonces, si la Celec pone a operar los generadores bajo sus responsabilidad, implícitamente se entendería que los han aceptado y recibido”, enfatiza el exministro de Energía y Minas.

La Celec señaló en un comunicado que el acuerdo, entre esta entidad y la empresa contratista Austral Technical Management (ATM), para intervenir en las unidades de generación, establece que "las maniobras actuales no constituyen una aceptación de la condición de los motores, ni representan una renuncia de derechos por parte del Estado".

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Este procedimiento tampoco genera obligaciones adicionales en contra de las arcas públicas, ni altera las posiciones jurídicas de la Celec. "En consecuencia, tanto las acciones judiciales en el ámbito penal, como los procesos arbitrales en curso contra el proveedor, continuarán su trámite, garantizando el debido proceso y manteniendo la defensa de los intereses de los ecuatorianos".

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La situación de la central térmica Esmeraldas III

Según ha reconocido la Celec, Austral importó equipos incompatibles con la frecuencia que requiere el sistema eléctrico ecuatoriano (60 Hertz). De 48, 16 operan a 60 Hertz y 32 a 50 Hertz. También se evidenció que hubo fallas en el proceso de contratación.

Incluso se advirtió que parte de los motores no eran nuevos. Ante estos hallazgos, la Contraloría General del Estado estableció responsabilidades administrativas, civiles e incluso indicios penales.

Por estas razones, la Celec decidió terminar el contrato. Mientras tanto, la empresa uruguaya recurrió a un arbitraje de emergencia para frenar este proceso, que falló a su favor. Y, actualmente, se lleva a caso el arbitraje de fondo.

En su contrademanda en EE. UU., Progen acusa a Celec de priorizar actividades recreativas sobre la revisión de generadores en Florida durante la crisis eléctrica de Ecuador.



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Dentro de este proceso, tras cancelar a Austral $71,4 millones, entre septiembre de 2024 y mayo de 2025, que significa el 80 % del total contratado ($89,9 millones), la Celec reclama $131 millones a ATM para “recaudar nuevamente los recursos entregados”.

📌📰[BOLETÍN DE PRENSA]



Generadores de ATM ya aportan con energía al Sistema Nacional Interconectado con el encendido de Esmeraldas III. El Gobierno continuará con acciones legales.



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