El dominio de la Corte Constitucional: ¿Garantía de libertad o amenaza para el poder político?

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La Corte Constitucional, con sus aciertos y fallas, ha ejercido su facultad de freno del poder político cuando este ha intentado extralimitarse en sus funciones. A algunos les parece inconcebible que nueve jueces detengan los intentos de abuso de alguien elegido por el voto popular, mientras que otros lo ven como el contrapeso legítimo y legal dentro de una democracia.

La lógica del control democrático

En un escenario en el que el autoritarismo es la política de Estado ese contrapeso se convierte en un blanco apetecido. El último bastión de la democracia en el país está en peligro. Auditorías de Contraloría e investigaciones fiscales son las nuevas herramientas de presión sobre esta Corte que se ha mantenido firme, y parece que están surtiendo el efecto buscado por el poder político. Ya un juez presentó su renuncia.

Posiblemente otros lo sigan, temerosos o fastidiados por la persecución. Pueden no agradar los fallos de la Corte Constitucional, pero eso no debe ser motivo para querer desbaratarla y ubicar a jueces afines. Ello es, sencillamente, no entender la lógica básica del contrapeso de poderes dentro de una democracia. El último reducto de decencia de esta endeble República está bajo ataque y el autoritarismo se abre camino a pasos de gigante.