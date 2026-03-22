Nuevas señales inquietan sobre una posible crisis energética en Ecuador en 2026

La capacidad de generación de Ecuador depende principalmente de hidroeléctricas. Colombia suspendió la venta de electricidad

La generación de energía eléctrica en Ecuador depende, principalmente, de la disponibilida de agua en las hidroeléctricas.

Ecuador enfrenta nuevas alertas en su sistema eléctrico. En lo que va de 2026, el gobierno del presidente Daniel Noboa ha recurrido en dos ocasiones a la activación de generadores privados para poder cubrir la demanda, pese a asegurar de manera reiterada que el suministro para este servicio público está garantizado. Estos pedidos se realizaron en enero y marzo de 2026, Pero, ¿qué significa prender los generadores privados?

Solicitar a los grandes consumidores de este suministro que enciendan sus generadores de energía eléctrica significa que existe una presión sobre la capacidad de generación de electricidad del país. Por esta razón, el Operador Nacional de Energía (Cenace) dispone que estas empresas trabajen con su propia generación para reducir la demanda nacional y así poder atender a otros sectores, explica Ricardo Buitrón, consultor energético.

Si bien esta disposición no representa cortes de suministro masivos para el sector residencial o comercial, la medida implica que el Estado -que según la Constitución debe garantizar el suministro de servicios básicos como la energía eléctrica- deja de abastecer al sector privado. Es decir, se raciona el servicio a este segmento.

En la práctica, esto significa también un traslado de costos al sector productivo y a la economía nacional, porque el Estado deber reconocer los costos de generación que realiza el sector privado.

Grandes consumidores en Ecuador debe operar con sus generadores hasta nueva orden

El Cenace dispuso este 17 de marzo la activación del esquema de generación de emergencia mediante el uso de generadores de energía eléctrica de los grandes consumidores (grupos electrógenos privados), ante la persistencia del déficit en el sistema eléctrico nacional. La disposición aplica desde el 17 de marzo de 2026 y se mantendrá hasta nueva orden del operador, en los siguiente horarios:

Cenace activó de nuevo generadores privados ante el persistente déficit del sistema eléctrico nacional.



Los detalles 👉 https://t.co/kPEJdYidKv pic.twitter.com/MuigvUfoN3 — Diario Expreso (@Expresoec) March 20, 2026

De lunes a viernes: de 9:00 a 23:00, con énfasis en horas de mayor demanda

Fines de semana y feriados: de 18:00 a 22:00

El documento recuerda que el “período de alerta del déficit” se mantiene vigente desde el 19 de octubre de 2023, debido a las condiciones operativas del Sistema Nacional Interconectado y las dificultades para abastecer la demanda eléctrica a nivel nacional.

El sector privado con generadores pueden aportar hasta 470 megavatios (MW) al sistema nacional.

¿Por qué existe déficit en el sistema eléctrico de Ecuador?

El déficit para generar energía en Ecuador responde a varios factores. Entre otros, Buitrón señala:

La dependencia de la generación hidroeléctrica

La reducción de los caudales que alimentan a las hidroeléctricas

La suspensión de la venta de electricidad desde Colombia desde el 22 de enero de 2026

La falta de nuevos proyectos de generación de energía

El crecimiento de la demanda de electricidad. Cada año se debe contar con 300 megavatios adicionales, lo que incrementa la presión sobre el sistema

Aparte, afecta también el estado de las centrales térmicas, que en ciertos casos cuentan con equipos obsoletos, según lo ha advertido el propio Cenace.

Las reservas de Mazar son claves para el sistema eléctrico de Ecuador

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La medida busca también preservar las reservas del embalse de Mazar, que es clave para la generación de energía de Ecuador. La cota de esta presa se encuentra este 22 de marzo de 2026, hasta las 10:00, a 2.150,46 metros sobre el nivel del mar (msnm), que es casi tres metros menos de su punto máximo (2.153 msnm), según la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) Sur.

Este escenario permitiría en el caso que se prolongue el estiaje, como ocurrió en abril de 2024, Ecuador podría tener “mejores condiciones” porque el embalse de Mazar podrían aportar en tres meses aproximadamente 350 MW, en promedio, si se usa todas las reservas.

La situación actual del sector eléctrico de Ecuador

Por ahora, sin embargo, la estrategia apunta a cuidar las reservas de reservas de Mazar. Ante esta situación, el Cenace debe solicitar a los privados su aporte para generar energía eléctrica.

Para Buitrón, esta situación “crítica” responde a que Ecuador depende en gran medida de la generación hidroeléctrica, que a su vez está sujeta a las condiciones climáticas. En periodos de estiaje -entre octubre y marzo- los caudales disminuyen por la escasez de lluvias, lo que reduce la producción de energía.

Generación hidroeléctrica por debajo de su capacidad

Esta realidad se evidencia en las principales centrales hidroeléctricas, que operan por debajo de su capacidad instalada debido a la menor disponibilidad de agua, precisa el especialista en temas eléctricos. Por ejemplo:

Coca Codo Sinclair, la principal hidroeléctrica de Ecuador, ha generado alrededor de 750 megavatios (MW) de 1.500 MW instalados

Paute produce cerca de 590 MW de 1.100 MW

Sopladora alcanza aproximadamente 260 MW de 490 MW

Además, la participación de la generación hidroeléctrica ha bajado de niveles cercanos al 80 % o 90 % a alrededor del 73,9 %, según datos del Cenace, lo que evidencia la reducción en su aporte. El resto es cubierto con plantas térmicas, con las barcazas alquiladas (300 MW) y -en menor proporción- otras fuentes renovables (eólica, sola, biomasa).

Y aunque el actual estiaje ha sido catalogado como “normal” y no tan severo como el de 2024, la disponibilidad de agua limita la generación. En los primeros tres meses de 2026, la demanda promedio de electricidad se ha ubicado en 4.050 MW, con picos que superan los 5.200 MW.

Esa demanda ha sido cubierta principalmente, en promedio, con:

3.050 MW de generación hidroeléctrica

900 MW de generación térmica

20 MW de otras fuentes

70 MW de importación desde Colombia (cuando estuvo disponible)

Pese a este estiaje moderado, ante la falta de nuevos proyectos de generación, el margen de maniobra en el sistema de generación es cada vez más estrecho. “Si el estiaje se intensifica, definitivamente hay problemas porque el gobierno no ha emprendido las acciones para instalar energía firme y cubrir las variaciones climáticas durante el estiaje, en la vertiente oriental”, cuestiona Buitrón.

Y si bien se prevé que el periodo de estiaje está por terminar, se espera que entre abril y septiembre aumenten las lluvias, lo que aliviaría la generación, sin embargo, el riesgo no desaparece, si no se concretan nuevos proyectos de generación y si la escasez de lluvias se repiten.

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La situación del sector eléctrico de Ecuador, según el Gobierno

Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, informó el 18 de marzo en radio Centro que el parque de generación de energía del país cuenta con una capacidad instalada de 7.700 MW entre sectores públicos y privados.

Además, mencionó que el pico más alto de demanda fue de 5.274 MW durante el 18 de marzo de 2026 y se dispone actualmente de 5.390 MW para cubrir la demanda actual.

Mientras tanto, ante los reportes de ciudadanos de cortes de energía eléctrica en Quito, Guayaquil, Manta, Santa Elena, el ministro del Interior, John Reimberg, refirió este 19 de marzo que los cortes de energía eléctrica registrados en ciertos sectores responden, en algunos casos, a órdenes emitidas por las fuerzas de seguridad como parte de los operativos que se ejecutan en el territorio. “En algunos sectores donde nosotros operamos hay cortes de luz, justamente por las operaciones que se realizan en el territorio”.

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