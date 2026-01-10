Ecuador mantendrá barcazas y térmicas alquiladas en 2026 para garantizar electricidad

El Ministerio de Ambiente y Energía dispuso renovar los contratos de renta de generación y arrendar dos soluciones más

El contrato de Murat Bey, que lleva ya dos reanudaciones, venció el 7 de enero de 2026.

La renovación de cinco contratos de alquiler de barcazas de generación y centrales térmicas; más la incorporación de dos nuevas soluciones, también rentadas, es la salida “rápida” que tomará en este 2026 el Gobierno para garantizar la demanda de electricidad en Ecuador. Así establece el Plan de Operación del Sistema Nacional Interconectado (SNI), octubre 2025 - septiembre 2027.

En este documento presentado en noviembre de 2025 por la Gerencia Nacional de Planeamiento Operativo del Operador Nacional de Electricidad (Cenace), al que accedió Diario EXPRESO, se detalla ya las fechas previstas para la renovación de los contratos, que concluirán en el transcurso de 2026. Uno de los primeros vencimientos es, por ejemplo, el de Murat Bey, operada por la empresa turca Karpowership.

La operación de esta infraestructura, que lleva ya dos reanudaciones de su contrato, venció el 7 de enero de 2026 tras cumplir su plazo de 110 días pactado en el convenio, firmado en septiembre de 2025 entre Elecaustro y Karpowership.

Su salida significa que el país dejará de contar con 100 megavatios (MW) de potencia para generar energía térmica. Pero esta situación será temporal.

El Ministerio de Ambiente y Energía dispuso renovar los contratos de alquiler de generación, según el Cenace

El Cenace, en su plan, precisa que Murat Bey se contratará por tercera ocasión a partir de febrero de 2026 hasta diciembre de 2026, por disposición del Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

El ente rector del sector eléctrico, según el Cenace, solicitó 16 de septiembre de 2025 mediante el oficio Nro. MAE-VEER-2025-0381-OF a la “Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y a la Empresa Electro Generadora del Austro (Elecaustro) que realicen las gestiones necesarias para que la generación de arrendamiento contratada esté disponible durante todo 2026”.

Esta gestión significa que se contará con 334 megavatios (MW) de potencia para producir energía térmica entre las tres barcazas y dos centrales térmicas (ver gráfico). A este cifra, se prevé sumar 490 MW entre Pascuales (260 MW), que fue ya adjudicado en octubre de 2025, y de una nueva barcaza (230 MW).

El Gobierno prevé asegurar 824 megavatios de potencia alquilada

En total, entre todas estas soluciones el Gobierno busca incorporar 824 MW de energía térmica. Este aporte significa el 15,6 % del pico de la demanda de electricidad que se prevé para 2026 (5.270 MW). “Es una suma importante”, advierte Gabriel Secaira, especialista en temas del sector eléctrico.

Para garantizar este suministro, el Cenace recomienda "asegurar los recursos económicos necesarios para la compra y el transporte de combustibles en cantidades que respondan a escenarios de sequía severa".

En 2024, en plena crisis eléctrica, los despachos de combustibles para este sector aumentaron en un 29,27 % frente a 2023. Mientras tanto, en 2025 -que contó con lluvias durante la mayor parte del año- el consumo se redujo en un 31 % frente al año anterior, señala Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo del Ecuador (Camddepe).

Al renovar estos contratos, Secaira explica que se podrán garantizar al menos 1.300 MW de energía térmica -sin incluir las nuevas contrataciones-. Pero, advierte que al tratarse de energía producida con combustibles, los costos de generación se elevarán. "Vamos a cumplir dos años arrendando energía, pero la crisis eléctrica lleva ya tres años y la situación sigue igual".

El costo de generar energía con soluciones temporales

La razón es que generar con derivados -que reciben subsidios por parte del Estado- cuesta casi cuatro veces más (14 centavos por kilovatio hora- kWh) de lo que representa hacerlo con hidroeléctricas (3,6 centavos por cada kWh).

Por esta razón, eventualmente en el mediano plazo se podría requerir un ajuste de la tarifa que pagan los consumidores por este servicio público. Actualmente, este rubro es de 9,5 centavos por cada kWh, agrega el especialista.

Sin embargo, debido al aumento de la demanda nacional de este recurso, los atrasos en la entrada en operación de nuevos proyectos de generación, como las fallidas centrales de Austral y Progen (241 MW). Así como las prórrogas en los mantenimientos o en la recuperación de unidades térmicas existentes, el alquiler de generación eléctrica representa la solución más rápida ante la situación que atraviesa el sector eléctrico del país. Aunque no es una salida a mediano ni largo plazo, aclara Ricardo Buitrón, consultor energético.

“Por la falta de previsión del Gobierno, el país debe adquirir energía a precios altos, que afectan a la economía, porque esos recursos salen del Presupuesto General del Estado, debido al incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad”, enfatiza Buitrón.

Solo para arrendar, por dos ocasiones Murat Bey, el Gobierno ha destinado $57,1 millones. Mientras tanto, los cuatro contratos (incluido Murat Bey), suscritos desde agosto de 2024, superan los $260 millones.

Aparte, los combustibles, que se emplean para generar energía térmica, reciben actualmente subsidios por parte del Estado que van entre 35 centavos y $1,16 por galón, señala el esquema de subsidios de Petroecuador. “Se tratan de subvenciones más altas de las que recibía el sector automotor”, refiere el secretario ejecutivo de la Camddepe.

Residuos 35 centavos por galón

Fuel Oil 6 $1,1 por galón

Diésel 2 $1,16 por galón

Estos montos, sin embargo, son relativamente menores si se compara con el costo que representa no tener energía, agrega Erazo.

El Cenace reitera la necesidad de incorporar soluciones propias

Según el informe del Cenace el costo de la energía no suministrada a escala nacional asciende a $1,53 por cada kWh porque afecta a la industria, hogares, escuelas, hospitales y más. En 2024, los apagones en Ecuador causaron pérdidas económicas significativas estimadas en $1.916 millones, que representa un impacto del 1,4% sobre el PIB, según el Banco Central del Ecuador (BCE).

Para evitar que esta crisis eléctrica se repita y para no seguir dependiendo del alquiler de generación térmica, el Cenace reitera la necesidad de incorporar soluciones propias que aseguren “energía firme y permitan reducir la brecha de falta de generación” en Ecuador.

"El Gobierno tiene que resolver este problema para que se pueda disponer de un parque de generación. Actualmente, el país no es autosuficiente para atender la demanda", cuestiona Buitrón.

El Ministerio de Ambiente y Energía afirmó el 8 de enero en radio Centro que la potencia disponible para generar y cubrir la demanda es 5.518 MW . Mientras tanto, la potencia instalada (incluidas plantas en mantenimiento) asciende a 6.428 MW. Además, agregó que el sector privado cuenta con 500 MW en autogeneración.

Diario EXPRESO solicitó desde el 29 de diciembre de 2025 al Ministerio de Ambiente y Energía y a Karpowership información sobre la renegociación de los contratos de las barcazas. Pero no han respondido.

