Mazar y Coca Codo Sinclair: ¿cómo están los caudales de las hidroeléctricas hoy?

Los caudales que alimentan Paute Integral, del que es parte Mazar, y Coca Codo Sinclair empezaron a caer desde diciembre 2025

Coca Codo Sinclair tiene capacidad para generar hasta 1.500 megavatios (MW) y cubre alrededor del 30 % de la demanda de electricidad de Ecuador.

Las lluvias de intensidad variable que se registran en varias localidades de Ecuador aún no impactan en la mejora de los caudales del complejo hidroeléctrico Paute Integral, del que es parte Mazar, y de Coca Codo Sinclair, que aportan de manera significativa a la generación eléctrica del país.

En el caso de Paute Integral, el flujo de agua que alimenta este complejo llegó en julio de 2025 a un pico promedio de 366,23 metros cúbicos por segundo (m³/s). Este nivel contrasta con el caudal que se registra en enero de 2026, hasta las 17:00 del día 8 (37,83 m³/s).

Mientras tanto, en Coca Codo su caudal que registró un pico de 728,76 m³/s en julio descendió de manera brusca a partir de diciembre hasta alcanzar este 8 de enero de 2026 un promedio de 146,59 m³/s, según según información de la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

La reducción de este flujo responde principalmente a la escasez de lluvias, que causa que los embalses -donde se almacena agua para generar energía- se recarguen más lentamente que en épocas de mayor precipitación.

La cota de Mazar bajó ya 16,08 metros en 39 días

Esta situación se evidencia, por ejemplo, en la caída de la cota del embalse Mazar, que alimenta al complejo hidroeléctrico Paute Integral, conformado por Mazar 170 megavatios (MW), Molino (1.100 MW) y Sopladora (487MW), que suman un total de 1.757 MW y cubren alrededor del 40 % de la demanda nacional.

Así, la cota de la represa de Mazar, por ejemplo, descendió ya 16,08 metros entre el 1 de diciembre de 2025 hasta las 17:00 del 8 de enero de 2026. Pasó de 2.153,28 metros sobre el nivel del mar (msnm) a 2.137,2 msnm, que significa que se encuentra a 39,2 metros de su nivel mínimo ((2.098 msnm).

Coca Codo Sinclair, a diferencia de Mazar, no cuenta con un gran embalse de almacenamiento porque es una central hidroeléctrica de pasada, que capta el agua del río, la usa para generar energía y la devuelve al cauce. Por esta razón, la referencia para conocer su disponibilidad de agua es el caudal, que al disminuir, limita su operación, pese a que esta hidroeléctrica es la más grande del país. Tiene capacidad para generar hasta 1.500 megavatios (MW) y cubre alrededor del 30 % de la demanda de electricidad de Ecuador.

Pese a este escenario, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía, afirmó este 8 de enero de 2026 en radio Centro que “no hay ningún riesgo de apagones”. Precisó que a diferencia de 2024, cuando no había lluvias ni energía almacenada, actualmente se cuenta con las reservas para generar este suministro pese a la escasez de lluvias.

Además, indicó que las garantías para cubrir la demanda del servicio de energía eléctrica en el país responde a que durante 2025 el Gobierno mantuvo el embalse de Mazar, que es clave para generar este recurso, por sobre su nivel máximo que es 2.153 metros sobre el nivel del mar (msnm).

La generación hidroeléctrica se reduce en época de estiaje

Esta acción permitió que ante la escasez de lluvias, que se inició en diciembre de 2025, se use la reserva de Mazar para generar energía. Además, de otras plantas hidroeléctricas. También se emplea energía térmica e importación desde Colombia.

Y aunque el uso de la reserva de Mazar ha implicado que su cota se reduzca, la ministra Manzano reiteró que no existe riesgo de apagones para el sector industrial ni otros segmentos. “Tenemos asegurada la entrega de energía para todos”.

Actualmente, la demanda de energía se cubre con hidroeléctricas, en un menor porcentaje; y con térmicas e importaciones. Por ejemplo el 7 de enero de 2026 la producción fue la siguiente, según el Operador Nacional de Electricidad (Cenace).

Hidroeléctrica 63,6 %, que cuando no hay estiaje supera el 80 %

Térmica 28,9 %

Importación 6,8 %

Otras fuentes 0,66 %

La caída de la generación hidroeléctrica es usual durante la época de estiaje, que va desde octubre hasta marzo de cada año.

Esta sequía se advierte también en los ríos. La Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Saneamiento y Gestión Ambiental (Etapa) de Cuenca informó este 8 de enero, por ejemplo, que de cuatro afluentes que monitorea, tres se encuentran con caudales bajos.

Tomebamba se mantiene en estado normal (2,10 m³/s)

Tarqui se mantiene en estado bajo (1,62 m³/s)

Machángara se mantiene en estado bajo (1,53 m³/s)

Yanuncay se mantiene en estado bajo (1,66 m³/s)

Mientras tanto, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) alertó el 7 de enero de 2026 que desde la noche del martes 07 hasta el domingo 11 de enero, se prevén lluvias de intensidad variable en varias localidades del país. El norte e interior del Litoral y la Amazonía son las zona con mayor probabilidad de eventos fuertes, según la entidad.

