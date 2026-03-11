COE y la intervención del COI: Proceso y expectativas del caso

El Viceministerio del Deporte cree que se llamará a nuevas elecciones, mientras que el ente local esperan conciliación

La presidencia de Jorge Delgado Panchana, reelecto en el COE en mayo 2025, es la disputa estado-olimpismo local.

Tras el pedido del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) al Comité Olímpico Internacional (COI), de intervenir en la disputa que existe con el Viceministro del Deporte, por el no reconocimiento del directorio electo en mayo de 2025, los caminos de acción no están definidos aún, pues dependen del criterio del organismo exterior.

Lo que parece más claro y que sucedería en los próximos días, según conoció EXPRESO, es que el COI designe un delegado para conocer la situación, a pesar de que previo a las elecciones el COE ya había consultado al organismo sobre la elegibilidad de Jorge Delgado, recibiendo como respuesta que el presidente podía ir por la reelección a la luz de la Ley del Deporte y su reglamento.

En la consulta jurídica que el COE elevó al máximo organismo, no se citó el oficio de la Procuraduría de 2023 que limitaba otro periodo al considerar cualquier cargo previo en el directorio. Aunque ese oficio, como se ha explicado en reiteradas ocasiones, contradecía la norma y fue lo que generó este problema.

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura, a través del Viceministerio del Deporte, ratifica su actuación en estricto apego al marco jurídico nacional, conforme a la sentencia judicial sobre el proceso relacionado con el COE. ⚖️ pic.twitter.com/g5DiGpNYts — Viceministerio del Deporte 🇪🇨 (@DeporteEc) March 10, 2026

John Zambrano, secretario del COE, revela que el COI está en conocimiento de lo que venía sucediendo en Ecuador, algo que quedó en evidencia en una reunión reciente en el marco de los Juegos Olímpicos de Invierno en Italia. Ahí, dice el dirigente, el ente habría asegurado que no había posibilidad de que se den otras elecciones, intensión que abiertamente ha mencionado espera el Viceministerio del Deporte.

Expectativa y silencio estatal

Según pudo conocer este diario, por medio de una fuente cercana al entorno del viceministro Roberto Ibáñez -que casualmente fue el candidato perdedor en el COE-, existen buenas sensaciones respecto a la acción que tome el COI cuando entre en análisis del marco jurídico ecuatoriano.

Este medio solicitó vía correo electrónico al despacho del viceministro una ampliación respecto a esta mirada de Ibáñez sobre el pedido de intervención por parte del COE. Sin embargo, como ha sucedido en reiteradas ocasiones, la consulta no fue atendida a este medio.

El episodio más reciente

En 2021 existió una controversia entre el mismo Jorge Delgado, quien ganó la elección a presidente a Danilo Carrera. En esa ocasión, con Guillermo Lasso en el Gobierno, existió una intención de no inscribir el directorio del COE, pero no pudo llevarse a cabo cuando llegó el reconocimiento internacional por parte del COI.

El caso es similar hoy en cuanto a la acción del ente internacional, pues en sus registros ya consta el directorio actual del COE, con Delgado y Zambrano.

Suspensión, último recurso

Desde el Comité Olímpico Ecuatoriano prefieren no hablar de una sanción al considerar que ese sería el último recurso en este proceso que podría tomar algunas semanas. Explican que el espíritu del COI es buscar la resolución de controversias sin afectar a los deportistas, aunque la suspensión sí está contemplada en la Carta Olímpica como herramienta.

Un ejemplo fue el de Guatemala, en 2022, tras una disputa legal interna por cambios de estatutos de su Comité. Allí, intervino la Corte de Constitucionalidad, algo que fue considerado como violación a la autonomía exigida por la Carta Olímpica. Guatemala solo volvió a competir con su bandera en París 2024 con un levantamiento provisional de la sanción.

En Ecuador, consecuencias de este conflicto ya se viven con la falta de asignación de recursos por parte del Gobierno, al no tener el COE representación jurídica. El organismo ha ido cubriendo de sus fondos varias competencias y lo hará también con los Juegos Sudamericanos de la Juventud, del 12 al 25 de abril, en Panamá. Desde el COE aseguran que no han recibido fondos del Estado desde noviembre 2025.

