¿Qué es la información reservada en Ecuador y en qué casos puede declararse?

En Ecuador, el acceso a la información pública es un derecho constitucional. El artículo 18 de la Constitución establece que todas los ciudadanos pueden acceder libremente a la información generada por entidades públicas o privadas que manejen recursos estatales, y que solo puede existir reserva de información en los casos expresamente previstos en la ley.

El régimen legal que regula este tema se encuentra principalmente en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP).

Qué es la información reservada

El artículo 15 de la LOTAIP define la información reservada como aquella que, de manera excepcional, puede restringirse al acceso público cuando su divulgación afecte intereses del Estado. Se refiere a documentos físicos, digitales o de cualquier naturaleza cuyo acceso se limita temporalmente por razones justificadas. La ley establece que esta clasificación es excepcional y no puede aplicarse de forma generalizada.

Qué tipo de información puede declararse reservada

Según el artículo 15 de la LOTAIP, la información puede ser declarada reservada principalmente en los siguientes casos: Planes y órdenes de defensa nacional o militar, incluidas operaciones especiales o información sobre bases e instalaciones militares. También, información de inteligencia y contrainteligencia, especialmente en contextos de conmoción nacional declarada mediante estado de excepción.

En qué otros casos sí es información reservada

Ubicación de material bélico, cuando su difusión pueda afectar la seguridad del Estado.

Fondos reservados destinados a la defensa nacional.

Información entregada al Estado por otros sujetos de derecho internacional con carácter reservado o confidencial.

La misma norma establece una excepción importante: si la información se relaciona con violaciones de derechos humanos, ninguna institución puede negar su entrega, incluso si estaba clasificada como reservada.

Requisitos para declarar información reservada

La ley también fija condiciones claras para que una entidad pública pueda declarar la reserva de información. El artículo 17 de la LOTAIP dispone que la institución debe emitir una resolución motivada, en la que se expliquen las razones jurídicas y técnicas que justifican la reserva. Esa resolución debe archivarse institucionalmente y sustentar la clasificación. Además, la Constitución establece que el carácter reservado debe declararse antes de que exista una solicitud de acceso a la información, y siempre por una autoridad competente.

Tiempo máximo de reserva

La información no puede permanecer reservada indefinidamente. El artículo 16 de la LOTAIP señala que la reserva tiene un plazo general de hasta 10 años desde su clasificación, que puede ampliarse hasta un máximo de 15 años si persisten las razones que justificaron la reserva y se emite una nueva resolución motivada.

Cómo se desclasifica la información

El artículo 18 de la ley establece que la información reservada se vuelve pública cuando ocurre alguna de estas circunstancias: Cuando desaparecen las causas que justificaron la reserva, cuando se cumple el plazo de clasificación y cuando una autoridad competente ordena su desclasificación.

En temas de seguridad nacional, la desclasificación puede depender de las autoridades encargadas de esa materia.

En resumen: en Ecuador, la información pública solo puede declararse reservada de manera excepcional y mediante una resolución motivada, cuando su divulgación afecte intereses como la seguridad del Estado o la defensa nacional. La reserva tiene un límite temporal y no puede utilizarse para ocultar información pública o relacionada con violaciones de derechos humanos.

