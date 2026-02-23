“Un policía vio un TikTok y se abrió la investigación por lavado”, dice Barreiro Abad

El hijo de la exvicepresidenta habló sobre el caso Nene y sobre otra investigación por unas supuestas cuentas en Panamá

Francisco Barreiro Abad, hijo de Verónica Abad, señala que las causas judiciales en su contra tienen una motivación política.

Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad, habló por primera vez sobre el denominado caso Nene en una rueda de prensa, este 23 de febrero de 2026. Inició su intervención ofreciendo disculpas públicas “por no haber hablado antes” y aseguró que, a raíz de los procesos judiciales en su contra —uno por oferta de tráfico de influencias y otro por lavado de activos—, el gobierno ha emprendido una campaña de desprestigio y persecución.

“Lo digo enfáticamente: no soy un criminal, no tengo cuentas en paraísos fiscales, no he tomado un solo dólar del Estado ni soy un terrorista digital. Simplemente pienso distinto. En un Estado democrático, pensar distinto no puede convertirse en delito”, afirmó.

Barreiro fue sentenciado en primera instancia a cinco años de prisión por la supuesta oferta de un cargo público a Romel Pérez Chicaiza en la Vicepresidencia de la República, en diciembre de 2023. Sobre este caso, sostuvo que no cometió el delito y cuestionó la validez de los audios incorporados al proceso, al señalar que no tendrían cadena de custodia. Su abogado, Alberto Montenegro, añadió que esa prueba no fue mencionada por el tribunal durante la lectura oral de la sentencia.

Una investigación por lavado de activos que comenzó en Carondelet

En relación con la investigación por presunto lavado de activos, indicó que está a cargo de la fiscal Ivonne Proaño, quien, según dijo, tiene una declaratoria jurisdiccional previa por manifiesta negligencia y un proceso disciplinario en el Consejo de la Judicatura.

Barreiro sostuvo que la investigación se originó a partir de una denuncia anónima enviada a Carondelet a la oficina de José Julio Neira, secretario de Integridad y otra decena de cargos. Contó que el denunciante entregó tres hojas, las mismas que fueron difundidas por los periodistas Janet Hinostroza, Carlos Vera y otros medios afines al Gobierno. Según su versión, la Fiscalía abrió la investigación a partir del parte elaborado por un policía que reportó haber visto un video en TikTok de Janeth Hinostroza, en el que se mencionaban supuestas cuentas en paraísos fiscales.

El 26 de septiembre de 2024, la periodista Hinostroza escribió en su cuenta de X: "Se descubren tres cuentas en paraísos fiscales, con más de 7 millones de dólares, a nombre de Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la Vicepresidenta Verónica Abad. "Una, está en el International Global Bank - Belice. Fue abierta en marzo del 2019 y tiene $ 891.812 en bonos bancarios. Y $ 61.209 en efectivo. La segunda cuenta está en el Banco Delta de Panamá. Abierta en abril del 2021, con saldo de $ 3’308.000", escribió.

Tras la publicación, Barreiro aseguró que ha solicitado acceso a esa información, pero que no se le ha entregado bajo el argumento de que se trata de documentación reservada. Fiscalía solicitó una Asistencia Penal Internacional a Panamá para verificar y dice que esa documentación ya está en el expediente y, según él, se confirma que no tiene bienes en ese país. Por lo que espera que la fiscal del caso pida el archivo en este año.

Barreiro advierte sobre un avance del autoritarismo

Finalmente, aseguró que este supuesto patrón de persecución ha implicado el uso de recursos públicos. “Han utilizado recursos de los ecuatorianos para mentirles a los propios ecuatorianos; eso es inaudito”, afirmó.

Añadió que, a su criterio, ha habido intervenciones mediáticas en coordinación con los diarios Diario EXPRESO y EXTRA, así como acciones contra autoridades locales, entre ellas el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, además de agencias publicitarias y medios de comunicación.

Barreiro también mencionó una denuncia pública del juez Carlos Serrano, quien habría señalado la existencia de presiones externas en la toma de decisiones dentro del sistema de justicia. “Eso es propio de un Estado autoritario”, concluyó.

