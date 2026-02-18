Fiscalía abre investigación a Segura EP por posible difusión de datos reservados

La indagación se inició tras el allanamiento realizado a Segura EP, en medio de sospechas de filtración de imágenes

La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por la presunta difusión de información restringida.

La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por la presunta difusión de información restringida, días después del allanamiento realizado el domingo 15 de febrero en las instalaciones de la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad (Segura EP), entidad encargada del sistema de videovigilancia de Guayaquil.

Según informó la institución, la diligencia se ejecutó como un acto urgente solicitado por la Policía Nacional, debido a alertas sobre el posible envío de imágenes provenientes de las cámaras de seguridad municipales hacia un servidor externo aún no identificado, lo que constituiría una vulneración en el manejo de información reservada.

Durante el operativo, efectuado en la sede de Segura EP ubicada en la ciudadela Martha de Roldós, no se registraron personas detenidas, aunque la Fiscalía confirmó que se levantaron indicios que serán procesados como parte de la investigación.

El ministro del Interior, John Reimberg, encabezó la intervención a las oficinas de Segura EP. ÁLEX LIMA

Hechos que desencadenaron los allanamientos

El allanamiento se produjo en medio de cuestionamientos sobre la capacidad de reacción del sistema municipal de videovigilancia frente a recientes emergencias, entre ellas incendios ocurridos en el centro de Guayaquil.

Estas circunstancias impulsaron a las autoridades nacionales a asumir temporalmente la operación de Segura EP, argumentando presuntos incumplimientos en el manejo de la información que, de acuerdo con normativa vigente, debía almacenarse únicamente en las instalaciones de la empresa municipal y no en manos de terceros privado

Aunque la Fiscalía no ha detallado qué tipo de contenido habría sido difundido ni la magnitud de la posible filtración, sí confirmó que el proceso preliminar busca determinar si se trató de una acción deliberada y si existe responsabilidad penal en el manejo de datos considerados confidenciales.

#ACTUALIZACIÓN | #Guayas: #FiscalíaEc inició una investigación previa por presunta difusión de #InformaciónRestringida, tras el allanamientoo ejecutado este domingo a la Empresa Pública Municipal para la Gestión de Riesgos y Control de Seguridad de #Guayaquil. pic.twitter.com/v1sNyOVfPe — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 18, 2026

El caso continúa en etapa de investigación previa, mientras la Policía mantiene la intervención operativa de la entidad y se evalúan los procedimientos internos relacionados con el sistema de cámaras de seguridad de la ciudad.

