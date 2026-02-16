Intromisión en autonomía: el descargo de concejales de Guayaquil por Segura EP

El Gobierno central intervino la empresa municipal de seguridad de Guayaquil, el domingo 15 de febrero

Agentes de la Policía Nacional intervinieron las oficinas de Segura EP, en la ciudadela Martha de Roldós, la noche del domingo 15 de febrero.

El Gobierno central intervino la empresa pública municipal de seguridad de Guayaquil, Segura EP, la noche del domingo 15. El ministro del Interior, John Reimberg, encabezó el operativo, en el que también participaron agentes de la Policía Nacional y de la Fiscalía.

Según indicó el Ministerio Público en X, la diligencia se ejecutó “a través de un acto urgente solicitado por la Policía”.

“La solicitud de acto urgente indica que se conoció -por información reservada- que la Empresa Municipal de Seguridad estaría difundiendo información de carácter reservado, correspondiente a imágenes de las cámaras de videovigilancia, a un servidor externo por confirmar”, expuso la Fiscalía en la publicación.

Aunque la entidad señaló que se levantaron indicios, estos no fueron detallados.

La intervención del Gobierno central en Segura EP se produjo luego de que Guayaquil enfrentara tres graves incendios en la última semana, sin víctimas mortales, pero con decenas de afectados por pérdidas materiales.

Advertencia de John Reimberg por incendios en Guayaquil

Reimberg ya lo advertía la tarde del domingo 15, mientras un incendio consumía locales en una zona del centro de la urbe.

“Los hechos ocurridos en Guayaquil no son fortuitos. Hay estructuras operando en la sombra para provocar violencia y desorden. No vamos a mirar a otro lado. Las acciones empezarán de inmediato”, señaló el ministro a las 14:31. Horas después se ejecutó el allanamiento.

Luego de la irrupción en la dependencia municipal, Reimberg indicó: “Guayaquil está viviendo una situación crítica. Lo que está ocurriendo no es normal, no es casual y no se puede enfrentar con reuniones, comunicados ni burocracia. Se enfrenta con mando, coordinación e inteligencia operativa en tiempo real”.

Agregó que los recursos logísticos, tecnológicos y de monitoreo de Segura EP se integrarán al “sistema nacional de seguridad”, bajo la coordinación del Ministerio del Interior y de la fuerza pública.

“Cada cámara, operador y sistema de alerta será utilizado para localizar extorsionadores, sicarios y estructuras criminales que están sembrando terror en la ciudad”, dijo el funcionario.

Hoy el Gobierno Central ha tomado el control operativo de las instalaciones de Segura EP.



No es una decisión política. Es una decisión de seguridad.



Guayaquil está viviendo una situación crítica. Lo que está ocurriendo no es normal, no es casual, y no se puede enfrentar con… — John Reimberg (@JohnReimberg) February 16, 2026

¿Qué dijo Tatiana Coronel sobre el allanamiento a Segura EP?

Minutos después, la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, indicó que los allanamientos a Segura EP y las investigaciones del caso se dieron por “aspectos vinculados a la operación y administración del sistema de cámaras de seguridad, temas que han sido previamente abordados y explicados en distintas ocasiones en los espacios institucionales correspondientes”.

Mientras tanto, Telconet rechazó cualquier irregularidad en la prestación del servicio.

“El servicio de cámaras que Telconet presta a Segura EP, así como a innumerables clientes, nacionales e internacionales, no se ha apagado ni ha dejado de funcionar nunca”, indicó la compañía.

Concejales de Guayaquil se pronunciaron sobre el allanamiento a Segura EP

Los concejales porteños también se pronunciaron sobre la intervención a la dependencia municipal.

Doce de los quince ediles firmaron una misiva en la que dijeron mantenerse “firmes, cohesionados y en pleno ejercicio de sus atribuciones constitucionales”. Señalaron, además, que respaldan al alcalde Aquiles Álvarez, quien se encuentra detenido, y a Coronel.

“Exigimos el respeto irrestricto al Estado de derecho, a la Constitución de la República y al marco legal que rige a los Gobiernos Autónomos Descentralizados. La autonomía municipal no es una concesión política: es un mandato constitucional”, señalaron los concejales.

Los ediles indicaron que la irrupción en Segura EP por parte del Gobierno central “constituye un hecho grave que vulnera ese principio”.

“Se ejecutaron allanamientos sin que exista resultado material alguno, sin incautaciones y sin alteración de la administración, lo que evidencia que no existía fundamento que justificara semejante despliegue. Las actuaciones que exceden la necesidad jurídica y afectan la institucionalidad local configuran una intromisión indebida en la esfera de la autonomía municipal”, expresaron.

Y añadieron: “Guayaquil no admite mecanismos de presión ni actuaciones desproporcionadas que pretendan alterar su funcionamiento. La ciudad se gobierna conforme a la ley y bajo el mandato ciudadano expresado en las urnas”.

La carta fue firmada por los ediles: Arturo Escala, Shirley Aldás, Blanca López, Emily Vera, Terry Álvarez, July Álvarez, Fabián Espín (alterno de Coronel), Manuel Romero, Alfredo Bautista, Ana Fuentes, Juana Montero y Soledad Diab.

Las concejales socialcristianas Nelly Pullas, Cinthia García y Ana Chóez no firmaron el comunicado.

Al país una y mil veces más la ⁦@RC5Oficial⁩ apoya a la Alcaldesa encargada ⁦@taticoronelf⁩ ténganlo bien en claro, seguimos firmes y defenderemos a nuestra ciudad contra todo aquel que pretenda mancillarla de cualquier forma, pic.twitter.com/p2CNbUx49N — Arturo J. Escala Varas (@ArturoJEscala) February 16, 2026

Blanca López: "Nos preocupa que pueda poner en riesgo la política de seguridad ciudadana"

Para Blanca López, la intervención del Ministerio del Interior en Segura EP no debería afectar el trabajo que realiza esa institución.

“Sí nos genera preocupación la intromisión por parte del Ministerio del Interior, que no sigue el debido procedimiento e irrumpe en instalaciones municipales. No es la primera vez y nos preocupa que pueda poner en riesgo la política de seguridad ciudadana que viene realizando el Municipio”, dijo.

Cinthia García manifestó que la intervención debe ser puntual y con un plazo definido.

“Sobre la posibilidad de que la información captada por las cámaras de videovigilancia de la ciudad haya sido puesta al servicio de los delincuentes, debe establecerse una investigación seria para que esta hipótesis sea verificada o descartada, para la tranquilidad de la ciudadanía”, refirió la concejal.

El ministro del Interior, John Reimberg, encabezó la intervención a las oficinas de Segura EP. ÁLEX LIMA

Ana Chóez anunció que este miércoles 18 de febrero presentará un oficio de fiscalización para revisar cómo ha sido el manejo interno de Segura EP y también para conocer detalles sobre los incendios que sufrió la ciudad en los últimos días.

Sobre los incendios, la edil señaló: “Se habla de permisos inactivos o incluso de licencias sin renovar en esa zona; eso es lo que ha mencionado la Secretaría Nacional de Riesgos. Entonces, eso me preocupa porque hay una dirección que no está haciendo su trabajo”.

