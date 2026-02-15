Incendio en Guayaquil: Gobierno exige respuestas y Municipio defiende su intervención

En un cruce de comunicados en redes sociales ambas partes pusieron sus argumentos sobre lo ocurrido en edificio Multicomercio

La tarde de este domingo 15 de febrero del 2026, entidades del gobierno exigieron respuestas al Municipio de Guayaquil por el incendio en el edificio Multicomercio ocurrido esta semana,. A lo que el gobierno local respondió defendiendo su actuación durante los días que duró el incidente en el centro de la ciudad.

Todo inició cuando la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) emitió un comunicado donde exigía un informe técnico al Municipio por el incendio ocurrido el pasado 11 de febrero. También reveló que este documento era una insistencia a un oficio enviado el 12 de febrero pasado en el que se pedían informes sobre respuesta al fuego y documentación de funcionamiento del centro comercial Multicomercio.

"El plazo para la respuesta al referido requerimiento vence el día de hoy. Hasta el momento no se ha recibido contestación por parte de la Municipalidad de Guayaquil, situación que resulta incomprensible frente la coyuntura actual", dice parte del escrito.

Respuesta del Municipio de Guayaquil

Esa publicación de la SNGR se dio casi a las 17 y pasada las 18 el gobierno local respondió también en la red social X con otro comunicado. Ahí se explica todo lo que el Municipio de la ciudad hizo desde que inició el incendio y aseguró que respondió oportunamente a lo requerido por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos.

"El Municipio de Guayaquil ha actuado de manera oportuna, coordinada y dentro del ámbito de sus competencias, garantizando la transparencia en la entrega de información y la debida articulación interinstitucional frente a un evento que demandó respuesta inmediata", señala el documento.

Ministerio de Gobierno cuestionó respuesta el Municipio

Tan solo unos minutos después de que el Municipio publicara su respuesta, el Ministerio de Gobierno la cuestionó también a través de otro oficio. La cartera de Estado calificó de excusas lo señalado por el cabildo porteño, actualmente liderado por Tatiana Coronel tras la detención de Aquiles Álvarez.

"Solicitamos a Fiscalía investigar los incendios en la urbe y determinar responsables. Paralelamente, Gobernación del Guayas e Intendencia ejecutan operativos de control", dice el posteo del ministerio en su cuenta oficial de X.

