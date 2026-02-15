Incendio en Chile y Sucre obliga a suspender actividades en el centro de Guayaquil

Incendio fue controlado, pero las labores continuarán hasta el lunes para evitar reactivaciones, informó el Municipio

El incendio ha generado temor entre la ciudadanía del centro de Guayaquil.

El incendio estructural registrado la mañana de este domingo 15 de febrero en las calles Chile y Sucre, en el centro de Guayaquil, mantiene en alerta a las autoridades, pese a que la emergencia ya fue controlada.

El Municipio de Guayaquil, liderado actualmente por la alcaldesa subrogante Tatiana Coronel, informó que las labores no han concluido. Durante varias horas adicionales se realizarán trabajos de enfriamiento para evitar cualquier riesgo de reactivación del fuego, incluso hasta el lunes 16 de febrero.

Incendio en Guayaquil obliga a tomar medidas

Como medida preventiva, la entidad anunció la suspensión de actividades programadas en las inmediaciones del sector, hasta que existan condiciones plenamente seguras.

RELACIONADAS Incendio en Chile y Sucre deja daños y orden de evacuación en el centro de Guayaquil

Asimismo, se dispuso que Segura EP establezca un punto de información en el Palacio de Cristal, donde se atenderán dudas y consultas de la ciudadanía relacionadas con este suceso.

El incendio se reportó este domingo 15 de febrero. Christian Vinueza / EXPRESO

En atención al incendio estructural en el centro de Guayaquil, se mantienen desplegadas 22 unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, junto con ambulancias y el apoyo de tres unidades de combate del Cuerpo de Bomberos de Samborondón y tres más del Cuerpo de Bomberos de Daule.

Las autoridades recalcaron que el monitoreo continuará de forma permanente hasta descartar cualquier foco activo.

Tanqueros en la emergencia

A las labores del Cuerpo de Bomberos se sumaron 10 tanqueros de Interagua, uno de la Prefectura y otro de Urvaseo, esto con el propósito de abastecer agua durante las operaciones de combate.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.