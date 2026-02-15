Expreso
  Guayaquil

incendio chile y sucre guayaquil
El incendio se reportó la mañana de este domingo 15 de febrero.Christian Vinueza / EXPRESO

Incendio en Chile y Sucre deja daños y orden de evacuación en el centro de Guayaquil

El incendio en el centro de Guayaquil, fue elevado a alarma 3 y moviliza a decenas de unidades de emergencia  

El incendio en Chile y Sucre, en el centro de Guayaquil, fue elevado a alarma 3 y moviliza a decenas de unidades de emergencia mientras se evalúa la evacuación preventiva de edificios aledaños.

El incendio registrado este domingo 15 de febrero en las calles Chile y Sucre, en el centro de Guayaquil, mantiene en alerta a toda la ciudad. La emergencia fue elevada a alarma 3, lo que implica un mayor despliegue de recurso.

RELACIONADAS

De manera preliminar, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil analiza la evacuación preventiva de ciudadanos que habitan en edificios aledaños, ante el riesgo de propagación del fuego.

¿Qué se conoce sobre el incendio en Chile y Sucre?

Pasadas las 12:00 se informó que al menos un local comercial resultó afectado. Sin embargo, el fuego se extendió a otros locales, un condominio y una vivienda, que también presentan daños.

incendio en centro de guayaquil
Incendio en el centro de Guayaquil: alarma 3 en Chile y Sucre.Cortesía

Desde la sala operativa del ECU 911 Samborondón se coordinó el despacho de unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Agencia de Tránsito Municipal y la Secretaría de Gestión de Riesgos.

Hasta el momento se desconoce el número de heridos, mientras las labores de control continúan en la zona.

En el sitio se encuentran:

  • Por parte del Cuerpo de Bomberos: 2 ambulancias, 1 carro escalera, 1 unidad de rescate, 1 tanquero, 6 unidades de combate y 1 carro cisterna.

  • Fuerzas Armadas: 2 unidades.

  • Policía Nacional: 3 patrulleros.

  • Agencia de Tránsito Municipal: 3 unidades.

  • Ministerio de Salud Pública: 3 ambulancias.

Mientras tanto, los cierres en las intersecciones son las siguiente:

  • Chile y 10 de Agosto

  • Sucre entre Pedro Carbo y Chile

  • Colón entre Pedro Carbo y Chile

Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas mientras se desarrollan las labores de control.

