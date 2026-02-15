Expreso
Guayaquil. El incendio se registró la mañana de este domingo 15.Cortesía

Tres locales afectados por incendio en Chile y Sucre, centro de Guayaquil

Incendio se reportó a las 10:27 en Chile y Sucre, mientras continúan labores por otro siniestro en el edificio Multicomercio

A las 10:27 de este domingo 15 de febrero se reportó un incendio estructural en las calles Chile y Sucre, en el sector 9 de Octubre, centro de Guayaquil, confirmó el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

El nuevo siniestro ocurre en medio de la emergencia que aún se atiende a pocas cuadras, en las calles Eloy Alfaro y Cuenca, donde el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil mantiene labores de control en el edificio Multicomercio.

El Municipio de Guayaquil indicó, pasadas las 11:00 de este domingo que se trata de tres locales, ubicados en la planta baja de un establecimiento comercial. "Se procede a realizar boquetes en paredes para ventilar el área", acotó.

¿Qué se conoce del incendio en Chile y Sucre?

Desde la sala operativa del ECU 911 se coordinó de manera inmediata el despacho de recursos para atender la emergencia. Doce unidades del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil fueron activadas en alarma 2 para combatir las llamas en el centro de la ciudad.

En la atención del siniestro también se articularon acciones con la Policía Nacional y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Debido a los dos incendios registrados en el centro, las autoridades informaron que continúan las restricciones de circulación en los siguientes puntos:

  • Eloy Alfaro y Francisco Marcos

  • Intersección de Chile y Gómez Rendón

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas mientras se desarrollan las labores de control y enfriamiento.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas heridas o víctimas producto de estos siniestros.

