Quito: 7 paradas del Trole y Ecovía se cierran para instalar máquinas de recaudo

Las tarjetas para el pago del Trole, Ecovía y Metro se entregarán en Quito desde este 9 de marzo y de forma gratuita

Pago. Los pasajes en Trole, Ecovía y Metro se cancelarán con tarjeta.

La Empresa Metropolitana de Pasajeros informó este domingo 8 de marzo de 2026 que tres paradas del Trolebús y cuatro de la Ecovía se cerraron por los trabajos de instalación de las máquinas de recaudo, con las que se cambiará el sistema de pago de los pasajes en las unidades de transporte municipal.

La entidad dijo que los andenes afectados del Trole fueron Chimbacalle, Cóndor Ñan y Turubamba, en el sur. En cambio, las paradas de la Ecovía suspendidas eran La Paz, Bellavista, Benalcázar y 24 de Mayo, en el norte.

Durante la intervención en las paradas, los trabajadores municipales colocarán las máquinas lectoras de las tarjetas magnéticas que los usuarios deberán recargar para cancelar el pasaje en Trole, Ecovía y Metro.

El Municipio reiteró su llamado a la ciudadanía para que se inscriba y active la Cuenta Ciudad en la página web del Metro de Quito, con el objetivo de entregar desde este lunes 9 de marzo, de forma gratuita las tarjetas, las cuales tendrán tres versiones: pasaje normal, tarifa reducida y preferencial.

¿Cómo inscribirse en la Cuenta Ciudad?

Las personas interesadas en obtener la nueva tarjeta pueden inscribirse en este link:

https://quitosemueve.metrodequito.gob.ec/login?redirect=true Allí deberá crear un usuario y contraseña y llenar el formulario.

