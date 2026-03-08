Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Pago. Los pasajes en Trole, Ecovía y Metro se cancelarán con tarjeta.
Pago. Los pasajes en Trole, Ecovía y Metro se cancelarán con tarjeta.Foto: Angelo Chamba/ EXPRESO

Quito: 7 paradas del Trole y Ecovía se cierran para instalar máquinas de recaudo

Las tarjetas para el pago del Trole, Ecovía y Metro se entregarán en Quito desde este 9 de marzo y de forma gratuita

La Empresa Metropolitana de Pasajeros informó este domingo 8 de marzo de 2026 que tres paradas del Trolebús y cuatro de la Ecovía se cerraron por los trabajos de instalación de las máquinas de recaudo, con las que se cambiará el sistema de pago de los pasajes en las unidades de transporte municipal. 

RELACIONADAS

La entidad dijo que los andenes afectados del Trole fueron Chimbacalle, Cóndor Ñan y Turubamba, en el sur. En cambio, las paradas de la Ecovía suspendidas eran La Paz, Bellavista, Benalcázar y 24 de Mayo, en el norte.

Durante la intervención en las paradas, los trabajadores municipales colocarán las máquinas lectoras de las tarjetas magnéticas que los usuarios deberán recargar para cancelar el pasaje en Trole, Ecovía y Metro.

El Municipio reiteró su llamado a la ciudadanía para que se inscriba y active la Cuenta Ciudad en la página web del Metro de Quito, con el objetivo de entregar desde este lunes 9 de marzo, de forma gratuita las tarjetas, las cuales tendrán tres versiones: pasaje normal, tarifa reducida y preferencial.

Túnel Oswaldo Guayasamín

Se habilita por horas el carril central del túnel Guayasamín para aliviar el tráfico

Leer más

¿Cómo inscribirse en la Cuenta Ciudad?

Las personas interesadas en obtener la nueva tarjeta pueden inscribirse en este link: 

https://quitosemueve.metrodequito.gob.ec/login?redirect=true  Allí deberá crear un usuario y contraseña y llenar el formulario.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Aquiles Álvarez es trasladado a la Cárcel del Encuentro

  2. Europa mide golpe económico del conflicto en Irán: ¿qué efectos tiene para Ecuador?

  3. Quito: 7 paradas del Trole y Ecovía se cierran para instalar máquinas de recaudo

  4. Así fue el violento asalto a vendedora de camisetas en la Bahía de Guayaquil

  5. ¿Aquiles Álvarez fue trasladado a la Cárcel del Encuentro? Esto dice su defensa

LO MÁS VISTO

  1. Iza denuncia detención de buses del movimiento indígena que viajaban a Quito

  2. Pabel Muñoz y Paola Pabón estarían amenazados por demandas a la reforma al Cootad

  3. Un mes sin Aquiles Álvarez: renuncias y cambios sacuden al Municipio de Guayaquil

  4. Revolución Ciudadana presentará más de 100.000 demandas al TCE por suspensión

  5. César Farías denuncia confiscación de taquilla tras triunfo de Barcelona SC vs Emelec

Te recomendamos