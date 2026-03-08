Tatiana Coronel reacciona a traslado de Aquiles Álvarez a la cárcel del Encuentro

La alcaldesa subrogante aseguró que aunque lo quieran alejar, Álvarez "está en cada guayaquileño que recibió una obra"

Tatiana Coronel, alcaldesa subrogante de Guayaquil, reaccionó a la noticia de que Aquiles Álvarez fue trasladado a la cárcel del Encuentro en Santa Elena. La cual trascendió la tarde de este domingo 8 de marzo, horas después de que se le diera prisión preventiva al alcalde guayaquileño por el caso Triple A.

"Tan grande es Aquiles Álvarez que aún atravesando esta tormenta, no está vencido. Lo que cometen es una injusticia, y lo saben; por eso la disfrazan con excusas. Quieren alejar al alcalde de su gente para intentar borrarlo", dice la primer parte del mensaje en su cuenta oficial de X.

"Pero Aquiles no está en una cárcel: está en cada guayaquileño que recibió una obra, un servicio o una oportunidad que le cambió la vida. Todos somos Aquiles!", finalizó.

Abogado de Aquiles Álvarez confirmó el traslado

El traslado del alcalde Álvarez fue confirmado por su abogado, Ramiro García: " Una vez iniciada la audiencia de juzgamiento en el caso Triple A, se traslada al Alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez a la cárcel del Encuentro, donde estará totalmente aislado e incomunicado y por tanto, sin contacto con su defensa técnica. Otra violación a sus derechos", indicó en su cuenta de X.

Álvarez permanecía en la cárcel de Cotopaxi desde el 12 de febrero de 2026, cuando fue recluido por una primer orden de prisión preventiva por el denominado caso Goleada, sobre un investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Traslado de Álvarez sería por motivos de seguridad

Previo a confirmase su traslado, Ramiro García, el abogado de Aquiles Álvarez, sostuvo a EXPRESO que no habían sido notificados. Sin embargo, David Norero, exsecretario del Concejo Municipal y actual colaborador en la defensa del alcalde, difundió en su cuenta de X un mensaje presuntamente escrito por Álvarez.

"Me trasladan a Santa Elena invocando un supuesto 'plan contra mi vida' basado en informes reservados", cita la publicación. En el mismo mensaje, Aquiles Álvarez defiende a la organización política RC5 y califica la acción como un intento de acusación política sin pruebas.

