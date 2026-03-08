Aquiles Álvarez es trasladado a la Cárcel del Encuentro

El alcalde de Guayaquil recibió este 8 de marzo de 2026 una segunda orden de prisión preventiva por el caso Triple A

La investigación se centra en posibles anomalías en materia tributaria y en transacciones financieras.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, fue trasladado este domingo 8 de marzo de 2026 desde la cárcel de Cotopaxi hasta la cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena. Más temprano, Álvarez recibió una segunda orden de prisión preventiva por el denominado caso Triple A, sobre una presunta comercialización irregular de combustibles

Álvarez permanecía en la cárcel de Cotopaxi desde el 12 de febrero de 2026, cuando fue recluido por una primer orden de prisión preventiva por el denominado caso Goleada, sobre un investigación por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

Traslado de Álvarez sería por motivos de seguridad

Previo a confirmase su traslado, Ramiro García, el abogado de Aquiles Álvarez, sostuvo a EXPRESO que no habían sido notificados. Sin embargo, David Norero, exsecretario del Concejo Municipal y actual colaborador en la defensa del alcalde, difundió en su cuenta de X un mensaje presuntamente escrito por Álvarez.

"Me trasladan a Santa Elena invocando un supuesto 'plan contra mi vida' basado en informes reservados", cita la publicación. En el mismo mensaje, Aquiles Álvarez defiende a la organización política RC5 y califica la acción como un intento de acusación política sin pruebas.

Revolución Ciudadana critica traslado de Álvarez

A través de su cuenta de X, el expresidente y líder del movimiento Revolución Ciudadana, Rafael Correa, cuestionó el traslado del alcalde Aquiles Álvarez: "¡Sinvergüenzas! ¿Puede alguien todavía creerle al drogo pelafustán y a sus «informes secretos»?".

Correa también señaló que los "informes secretos" se han vuelto comunes en el gobierno del presidente Daniel Noboa: "¿Recuerdan los «informes secretos» del Cartel de los Soles?

Creo que Daniel Noboa necesita la maldad tanto como de la droga: no pasa un día sin que haga algo perverso. ¡Fuerza, Aquiles!".

“Me trasladan a Santa Elena invocando un supuesto “plan contra mi vida” basado en informes reservados.



Si el Estado tiene información real, que investigue y proteja. Pero lo que no puede hacer es usar informes “secretos” para acusar políticamente a otros sin una sola prueba.



Segunda orden de prisión para el alcalde de Guayaquil



Este 8 de marzo de 2026, el Tribunal del caso Triple A dictó prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil y dispuso emitir la boleta de encarcelamiento al considerar que él alteró el dispositivo electrónico que debía portar como parte de las medidas cautelares alternativas.

En su decisión, los magistrados consideraron que las presentaciones periódicas del alcalde resultan ineficaces. Por ello, ordenaron oficiar al SNAI y a la Comandancia para ejecutar la medida de privación de la libertad.

Esta es la segunda orden de prisión preventiva en contra de Aquiles Álvarez. El 11 de febrero de 2026, el juez Jairo García dispuso su reclusión en el denominado caso Goleada, que investiga presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria.

