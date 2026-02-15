John Reimberg: "Los hechos ocurridos en Guayaquil no son fortuitos"

Durante los últimos días, Guayaquil ha estado marcado por diversos escenarios lamentables que preocupan a la ciudadanía. Asesinatos, robos, accidentes de tránsito y lo más alarmante, dos incendios en el centro de Guayaquil.

En medio de estos escenario, el ministro del Interior, John Reimberg, se pronunció a través de sus redes sociales con un mensaje que llamó la atención de los ecuatorianos.

“Los hechos ocurridos en Guayaquil no son fortuitos. Hay estructuras operando en la sombra para provocar violencia y desorden. No vamos a mirar a otro lado. Las acciones empezarán de inmediato”, escribió el funcionario, sugiriendo que detrás de estos eventos podría existir una intencionalidad.

Las declaraciones de Reimberg se producen en un contexto sensible para la ciudad, que en días recientes ha enfrentado dos incendios de gran magnitud en el casco comercial.

El señalamiento del ministro apunta a la posible existencia de redes que estarían generando caos, una hipótesis que abre la puerta a investigaciones.

El incendio en Chile y Sucre movilizó a decenas de unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, mientras desde la sala operativa del ECU 911 Samborondón se coordinó la intervención de Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Agencia de Tránsito Municipal y la Secretaría de Gestión de Riesgos. La magnitud del siniestro obligó a evaluar la evacuación preventiva de edificios aledaños.

Lo que se sabe del nuevo incendio en Guayaquil

De manera preliminar, se informó que al menos un local comercial resultó afectado en un inicio; sin embargo, las llamas se extendieron posteriormente a otros establecimientos que funcionaban como bazares

La declaratoria de alarma 3 evidencia la gravedad del evento. Este nivel se activa cuando la capacidad operativa ordinaria resulta insuficiente y se requiere refuerzo significativo de recursos humanos y logísticos. En el sector, el tránsito fue restringido y la presencia policial se incrementó para garantizar el perímetro de seguridad.

Mientras tanto, las labores de enfriamiento y control continúan en Chile y Sucre. Las autoridades no han detallado aún las causas del siniestro, pero el pronunciamiento del Ministerio del Interior anticipa que, más allá de la emergencia operativa, se impulsarán acciones para determinar responsabilidades en un escenario que mantiene en alerta a Guayaquil.

El incendio se reportó este domingo 15 de febrero. Christian Vinueza / EXPRESO

