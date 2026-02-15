Marcela Aguiñaga coordina tanqueros por incendio en Chile y Sucre

El incendio en el centro de Guayaquil sube a alarma 3 y mantiene en alerta a la ciudad; autoridades coordinan evacuaciones

Un incendio estructural registrado este domingo 15 de febrero en las calles Chile y Sucre, en el centro de Guayaquil, obligó a la activación de recursos de distintas instituciones y elevó la emergencia a alarma 3.

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, se pronunció a través de su cuenta oficial en X y detalló que desde la Prefectura se coordinó el despliegue de tanqueros de agua junto al equipo de Infraestructura.

“Nuestro personal de Gestión de Riesgos ya se encuentra activado en el sitio. Seguimos atentos”, escribió la autoridad.

Incendio en Chile y Sucre: alarma 3 y evacuación preventiva

El incendio en Chile y Sucre fue elevado a alarma 3 debido a la magnitud del fuego y el riesgo de propagación a edificaciones aledañas. Según información preliminar, el siniestro afectó inicialmente a un local comercial y luego se extendió a otros negocios, un condominio y una vivienda.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil prevé la evacuación preventiva de ciudadanos que habitan en edificios cercanos, mientras continúan las labores en el edificio Multicomercio, donde también se concentran esfuerzos para controlar las llamas.

El incendio se reportó este domingo 15 de febrero. Christian Vinueza / EXPRESO

Decenas de ciudadanos han expresado su preocupación ante la magnitud del incendio en pleno casco comercial de la ciudad.

Desde la sala operativa del ECU 911 Samborondón se informó que se coordinó el despacho de unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG), Policía Nacional (PPNN), Fuerzas Armadas (FFAA), Agencia de Tránsito Municipal (ATM) y la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR).

En el sitio se encuentran desplegados los siguientes recursos:

Cuerpo de Bomberos: 2 ambulancias, 1 carro escalera, 1 unidad de rescate, 1 tanquero, 6 unidades de combate y 1 carro cisterna.

Fuerzas Armadas: 2 unidades.

Policía Nacional: 3 patrulleros.

ATM: 3 unidades.

Ministerio de Salud Pública: 3 ambulancias.

La alcaldesa subrogante de Guayaquil, Tatiana Coronel, informó en su cuenta de X que se mantiene el perímetro de seguridad y la "presencia operativa permanente hasta la total liquidación del incendio", puntualizó.

Estamos trabajando de manera coordinada ante el incendio estructural elevado a Alarma 3, registrado a las 10h41 de este 15 de febrero.



El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil opera con 22 recursos en el sitio, con apoyo de Policía Nacional, ATM, Agentes de Control… pic.twitter.com/a3greSy5xo — TatianaCoronel (@taticoronelf) February 15, 2026

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.