Jeannine Cruz | 8 de Marzo

Cada 8 de marzo no es solo una fecha en el calendario. Es la memoria viva de una lucha histórica que las mujeres han sostenido generación tras generación para conquistar derechos, dignidad y libertad. Nada de lo que hoy tenemos fue un regalo: cada paso ha sido una conquista, muchas veces lograda en medio del sacrificio, la resistencia y el coraje.

Desde los primeros momentos de nuestra independencia aparecen nombres que nos recuerdan esa valentía. Manuela Cañizares alentó el espíritu libertario en 1809. Y desde Loja, la historia guarda el ejemplo extraordinario de Inés María Jiménez, quien se disfrazó de hombre bajo el nombre de Manuel Jiménez para luchar en las batallas de la independencia. Su coraje demuestra que las mujeres también estuvieron presentes cuando nació la República.

Décadas más tarde, otra lojana cambiaría la historia de la democracia en América Latina. Matilde Hidalgo de Procel rompió los límites de su época y en 1924 se convirtió en la primera mujer en ejercer el voto en el Ecuador. Con ese acto valiente abrió la puerta para que las mujeres participen en la vida pública y en las decisiones del país.

Sin embargo, la historia nos demuestra que cada derecho conquistado debe seguir siendo defendido. Aún hoy las mujeres seguimos transitando caminos difíciles para hacer escuchar nuestra voz y para abrirnos espacio en escenarios donde durante siglos se nos quiso relegar al silencio.

Recuerdo con claridad aquel 8 de marzo de 2016 cuando, siendo concejala de Loja, por cuestionar y elevar la voz frente a la autoridad municipal de entonces, fui encarcelada. Fue un momento duro, pero también una certeza: cuando una mujer decide no callar frente a la injusticia, incomoda al poder. Como mi historia hay miles más que reflejan la valentía de la que estamos hechas.

Que este 8 de Marzo no sea solo una conmemoración, sino una profunda reflexión. Porque la conquista de nuestros derechos ha sido histórica, y aún hoy seguimos escribiendo esa historia.

Seguimos…