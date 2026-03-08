Cartas de lectores | Día de la Mujer, 8 de Marzo

El Día Internacional de la Mujer se celebra mundialmente el 8 de marzo de cada año. Está dedicado a la mujer trabajadora, profesional, docente, poeta, artista, música, policía, militar, artesana, municipal, jubilada, madre soltera, entre otras. Este día tan importante fue institucionalizado por decisión de Naciones Unidas en 1975. La primera celebración se realizó el 19 de marzo de 1911 en Europa, en países como Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza, y desde entonces su conmemoración se ha extendido a otros países y continentes. Sus antecedentes se centran en hechos históricos importantes. El primero fue una gran marcha de trabajadoras textiles en 185 por los barrios adinerados de Nueva York en protesta por las miserables condiciones laborales, bajos salarios y tratos injustos. Luego, en 1908, 40.000 costureras de grandes fábricas se declararon en huelga exigiendo el derecho a sindicalizarse, mejores salarios, una jornada laboral más corta, formación vocacional y el rechazo al trabajo infantil. Durante la huelga 129 trabajadoras murieron en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory de Nueva York. Estos hechos recuerdan la lucha por la igualdad de género, el trato justo y salarios equitativos. Un ejemplo destacado es la ilustre ciudadana lojana Dra. Matilde Hidalgo de Procel, quien luchó por la igualdad de derechos para que la mujer pudiera estudiar en las universidades y ejercer el derecho al voto en elecciones populares, acciones que perduran hasta nuestros días.

José Arrobo Reyes