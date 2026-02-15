El centro de Guayaquil volvió a arder en menos de una semana

Un nuevo incendio consumió 3 locales de Chile y Sucre. Ciudadanía, en alerta y con miedo a rebrotes

Otra vez el cielo del centro de Guayaquil se tiñó de negro. Una espesa columna de humo se elevó sobre la calle Chile, entre Sucre y Colón, y volvió a sembrar alarma en una zona que apenas días atrás había sido escenario de otro siniestro de gran magnitud.

La escena no solo estremeció a comerciantes y transeúntes; también reavivó el temor de una ciudadanía que empieza a sentir que estos episodios se repiten con frecuencia en el casco comercial de la ciudad.

Con el paso de los minutos la situación se agravaba

Según información preliminar recabada en el sitio, cerca de las 10:30 un local que funcionaba como bazar comenzó a incendiarse. En cuestión de minutos las llamas se propagaron a dos establecimientos contiguos, donde se almacenaba abundante mercadería. Para el mediodía, la emergencia ya había sido elevada a alarma 3, lo que implicó el despliegue masivo de unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Parte del personal que aún trabajaba en las labores posteriores al incendio del edificio Multicomercio tuvo que trasladarse varias cuadras para reforzar la atención del nuevo foco.

A las 12:30 el centro volvió a colapsar. Sirenas, calles cerradas, agentes de tránsito desviando vehículos y un humo denso que irritaba la garganta marcaron la jornada. El olor persistente del incendio anterior todavía flotaba en el ambiente cuando un nuevo episodio obligó a comerciantes a bajar apresuradamente las puertas metálicas de sus negocios. La sensación de déjà vu era inevitable.

“Se está repitiendo el escenario del martes. Parece una película de terror el centro de Guayaquil con una zona muy destruida”, expresó con evidente angustia Jaime González, comerciante del sector, mientras observaba el operativo. “Los más perjudicados somos los comerciantes que debemos convivir con esto y con la disminución de clientes. Si el feriado pintaba para malo, ahora estará peor”, añadió, preocupado por el impacto económico acumulado.

Cerca de las 14:00 la magnitud del fuego exigía alrededor de 25 unidades y decenas de bomberos en acción. Leopoldo Terán, segundo jefe del Cuerpo de Bomberos, confirmó que el incendio se inició en un bazar y luego alcanzó dos locales adicionales cargados de productos inflamables. “Colapsaron las perchas y se hizo imposible seguir trabajando desde adentro. Se realizó un combate aéreo desde la parte externa y también refrescamos los edificios aledaños para que no se contaminen. Trabajamos para controlar el incendio”, explicó. La presencia de materiales plásticos, detalló, intensificó las llamas y generó una explosión súbita que complicó las maniobras.

Hasta el cierre de esta edición no existía una hipótesis oficial sobre el origen del incendio. En el sector circulaban versiones de que los locales operaban con normalidad y que incluso se realizaban trabajos de soldadura en uno de ellos.

Asombro. Los transeúntes aprovecharon para grabar y tomar fotografías de lo sucedido. CHRISTIAN VINUEZA

John Reimberg y la ciudadanía se pronuncian sobre Guayaquil

Mientras tanto, el ministro del Interior, John Reimberg, publicó en redes sociales: “Los hechos ocurridos en Guayaquil no son fortuitos. Hay estructuras operando en la sombra para provocar violencia y desorden. No vamos a mirar a otro lado. Las acciones empezarán de inmediato”, un pronunciamiento que añade un matiz político y de seguridad a una emergencia que ya preocupa por sí misma.

En el perímetro también trabajaron la Agencia de Tránsito y Movilidad, Segura EP, Interagua, Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Los uniformados insistieron en que los curiosos se retiraran del cerco de seguridad para evitar afectaciones por la inhalación de humo y posibles riesgos estructurales.

“La gente no se percata de que esto los enferma. Ya van tres incendios en Guayaquil en los últimos días y en todos se repite lo mismo: las personas se quedan observando. Aquí los dueños de los negocios y los ciudadanos deben tomar conciencia, mantener la seguridad industrial con extintores suficientes y no exponerse solo por novelería”, opinó Mercedes Zúñiga, quien había llegado al centro a realizar compras.

Este es el segundo incendio registrado en menos de siete días en el centro de la ciudad. El anterior, ocurrido el martes 10 de febrero en las calles Eloy Alfaro y Cuenca, aún mantiene trabajos de control y evaluación estructural.

La reiteración de estos eventos deja en evidencia la vulnerabilidad del sector comercial y plantea la necesidad de reforzar controles, protocolos de seguridad y fiscalización para prevenir nuevas emergencias.

El incendio de este domingo en Chile y Sucre, en el centro de Guayaquil, mantiene en alerta a las autoridades. La alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, informó que los trabajos de enfriamiento continuarán hasta el lunes para evitar reactivaciones.



