Incendio de la Bahía: recomendaciones y disposiciones del COE ante emergencia

Se mantiene un cerco de seguridad en el sector. El incendio se encuentra controlado, pero aún hay focos de calor

A más de 100 horas del incendio estructural que consumió parte del edificio Multicomercio, en las calles Cuenca y Eloy Alfaro, el COE Cantonal de Guayaquil mantiene activas una serie de disposiciones para evitar nuevos riesgos en el centro de la ciudad.

La emergencia, que alcanzó alarma 3 y dejó graves afectaciones estructurales, obligó a las autoridades a sostener sesiones permanentes y reforzar el control en el perímetro.

Recomendaciones del COE Cantonal de Guayaquil ante la emergencia

Entre las principales resoluciones adoptadas se ratifica el mantenimiento estricto del cerco de seguridad alrededor de la edificación siniestrada, así como la evacuación preventiva de personas que se encuentren dentro del área considerada de riesgo.

La restricción vehicular en la calle Eloy Alfaro continúa vigente, mientras que en la calle Chile se aplican desvíos y limitaciones temporales de circulación para reducir vibraciones que puedan comprometer aún más la estabilidad de la estructura debilitada por temperaturas que, según Bomberos, alcanzaron hasta 1.000°C.

El COE también dispuso el monitoreo térmico permanente mediante drones, con el objetivo de detectar puntos calientes ocultos entre los escombros. Aunque el incendio fue declarado controlado, persisten focos de calor cubiertos por restos de la infraestructura colapsada. Por ello, se prohibió el ingreso al edificio hasta contar con una evaluación técnica integral que determine el estado real de las torres afectadas y el riesgo de nuevos desprendimientos.

Otra de las medidas incluye mantener comunicación constante con la ciudadanía sobre la calidad del aire y recomendaciones preventivas. Durante los días más críticos, densas columnas de humo fueron visibles desde distintos sectores de la ciudad, y en las zonas cercanas se percibía un fuerte olor a materiales quemados. La Dirección de Ambiente realiza seguimiento para establecer posibles impactos.

El COE anunció además que continuará el levantamiento de información de las personas afectadas, tanto del edificio como de predios aledaños. Las cifras preliminares hablan de decenas de locales comerciales y departamentos impactados, con cientos de personas que debieron abandonar temporalmente sus espacios. Se habilitó una carpa municipal en la intersección de Chile y Cuenca y se mantiene activa la línea 181 para reportes ciudadanos.

En paralelo, se convocará a una nueva Mesa Técnica de Trabajo para evaluar la condición estructural del inmueble y definir acciones posteriores, entre ellas eventuales demoliciones parciales o totales, una posibilidad que ya ha sido mencionada por el Cuerpo de Bomberos ante el evidente debilitamiento de varias torres.

Los trabajos se mantuvieron la tarde de este viernes 13 de febrero. CORTESÍA

