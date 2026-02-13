Incendio en Guayaquil: cifras oficiales y daños causados en la Bahía

Alrededor de 400 personas han sido afectadas por el siniestro. La alcaldesa subrogante visitó el sitio este viernes

Los trabajos se mantienen la tarde de este viernes 13 de febrero.

Tras más de 50 horas de combate ininterrumpido contra las llamas y con parte de la estructura colapsada, el incendio que afectó al edificio Multicomercio, en las calles Eloy Alfaro y Cuenca, dejó un saldo que supera el impacto visible en la infraestructura.

El siniestro, que obligó a evacuar varias cuadras del centro y generó densas columnas de humo perceptibles en distintos puntos de la ciudad, impactó directamente a decenas de familias y comerciantes.

Balance oficial de afectaciones por el incendio

De acuerdo con el balance oficial, alrededor de 50 locales comerciales y entre 80 y 100 departamentos resultaron afectados, lo que involucra a cerca de 400 personas.

Aunque hasta el momento no se ha activado ayuda humanitaria masiva —según las autoridades, los afectados se han trasladado a casas de familiares— el Municipio informó que mantiene habilitada una carpa para atender eventuales necesidades.

En paralelo, se reportó el rescate de más de 100 mascotas por parte de equipos de Bienestar Animal, en medio de la emergencia.

Tatiana Coronel visitó el sitio

La alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel, recorrió la zona para constatar los trabajos del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y del holding municipal, a través de Segura EP.

Durante su visita, señaló que la situación pasó de una alarma 3 a una alarma 1, aunque los equipos permanecen en el sitio por precaución. Las declaraciones apuntaron a transmitir tranquilidad, pero el perímetro de seguridad y la inestabilidad de la estructura evidencian que el riesgo no ha desaparecido por completo.

Bomberos continúa en alerta operativa. Cualquier requerimiento técnico, logístico o de recursos adicionales deberá ser expuesto formalmente ante el COE Cantonal para su atención inmediata. La Dirección de Salud debe mantener la ambulancia en el sitio mientras duren las labores… pic.twitter.com/yWp0ko0Eym — TatianaCoronel (@taticoronelf) February 13, 2026

Los trabajos de los Bomberos continúan en el punto

El mayor Julio Jalón, director de Operaciones de Emergencia de los bomberos, detalló que actualmente trabajan 22 unidades con unos 105 efectivos que rotan en el sitio, tras más de 50 horas de labores.

Explicó que persisten focos de calor cubiertos por escombros producto del desmoronamiento parcial de la infraestructura, por lo que se ejecuta un ataque externo para evitar exponer al personal ante posibles desprendimientos.

El incendio, iniciado la mañana del 11 de febrero, provocó el colapso de parte de la edificación y daños considerables en bodegas donde se almacenaban artículos variados, lo que facilitó la rápida propagación del fuego. La emergencia obligó a cerrar vías y a restringir el acceso a la zona durante varios días.

Mientras se anuncia que, una vez extinguido por completo el fuego, se iniciará una investigación para determinar causas y responsabilidades, el panorama inmediato muestra locales cerrados, viviendas inutilizables y cientos de personas en incertidumbre.

Vista aérea del complejo Multicomercio, en la Bahía de Guayaquil, tras el incendio del 11 de febrero de 2026. ALEX LIMA

